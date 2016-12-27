ننشر اسم المتهم بقضية رشوة 4 ملايين دولار بإحدى الجهات القضائية

بعد الإعلان مؤخرًا عن القبض على أحد العاملين بإحدي القضايا الإدارية بقضية تقاضية رشوة بمبلغ مالي كبير، نقدم لكم اليوم أسم المتهم الرئيسي فى تلك القضية بعد أن تبين أنه يعمل كمدير عام المشتريات بإحدى الجهات القضائية، حيث أعلنت “هيئة الرقابية الإدارية” ، مؤخرًا أنها قامت بالقبض على المتهم وبحوزته مبلغ مالى كبير قد قدر بحوالي 4 ملايين دولار أمريكي، نظير خدمة لم يتم التوضيح عنها حتى الآن، وتقوم الآن “هيئة الرقابة الإدارية”، بعد أن تم القبض على المتهم بفحص الأحراز الموجودة والتابعة للقضية بالإضافة إلى المستندات الخاصة والمقدمة بقضية الرشوة، وذلك من أجل استكمال باقى البيانات وعرضها على نيابة أمن الدولة العليا.

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التصريحات بخصوص قضية الرشوة:

جاءت بعض التصريحات الأخيرة من مصدر مسئول، بخصوص قضية الرشوة والتى يتهم فيها مدير عام المشتريات بإحدى الجهات القضائية، أن المتهم الذى تم القبض عليه يدعى “أحمد جمال الدين محمد ابراهيم اللبان”، وقد تم القبض عليه فى الفترة الأخيرة بعد إثبات تقاضيه مبلغ مالي ضخم، وقد ورد فى التحقيقات أنه وصل إلى 4 مليون دولار بالغضافة إلى أنه بعد تفتيش منزله الخاص تم العثور على مبالغ مالية ضخمة، حيث تم الكشف عن وجود 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى وجود مبلغ 4 مليون دولار ، وتم إيجاد مبلغ 2 مليون يورو بالغضافة إلى مليون ريال سعودي، كما أنه تم العثور على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ، وبعض العقود الأخري التى تثبت امتلاكه لعدد من العقارات والسيارات.