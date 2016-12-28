بالتفصيل: أسباب حريق كنيسة “مارجيرجيرس ” بميت غمر بمحافظة الدقهلية

فى الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 من ديسمبر 2016، نشب حريق ضخم فى إحدي كنائس محافظة الدقهلية، حيث تم إخطار الجهات الأمنية أنه شب حريق كبير فى كنيسة “مارجيرجيرس ” بمركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية فى الساعات الأولي من صباح اليوم، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى محل البلاغ بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق ، وقد أعلنت قناة الفضائية “اكسترا نيوز”، منذ قليل عن الحادث ونشوب حريق داخل مقر الكنسية وبعد الفحص والمعاينة الأولية لموقع الحادث تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، حيث تسببت الأسلاك المجاورة لكنيسة مارجيرجيرس في اشتعال النار بالتكييفات التابعة للكنيسة.

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التصريحات الأمنية بالواقعة:

صرحت الجهات الأمنية ، أنه فور تلقيهم البلاغ بنشوب الحريق بكنيسة مارجيرجيرس بميت غمر، توجهت القوات الأمنية وعلى رأسها اللواء “مصطفى النمر”، مدير أمن محافظة الدقهلية، حيث قد تم إخطار اللواء “مجدي القمري”، مدير المباحث الجنائية ، بالبلاغ الخاص بحريق الكنيسة وقام من جهته بإبلاغ مديرية الأمن ، وانتقلوا جميعها لمقر الواقعة، وجدير بالذكر أن رجال الحماية المدنية بقيادة العميد “مروان عبد المعطي”، مدير الدفاع المدني ، استطاعوا اليوم إنقاذ المنطقة باكملها من حدوث كارثة محققة بعد إشتعال الكنيسة ، حيث توجهة سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مقر الواقعة لإخماد الحريق فور تلقيهم البلاغ، تحت اشراف قائد الإطفاء ، المقدم “أحمد عوض”.

أسباب نشوب الحريق:

بعد إجراء المعاينة اللازمة للمنطقة والكنيسة التى نشب بها الحريق صباح اليوم، تبين أن السبب هو وجود مخالفات بجوار الكنيسة ، وعندما حدث ماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة المجاورة للكنيسة بسبب سرعة الرياح والأمطار فى ذلك الوقت اشتعلت تلك المخالفات وأدت إلى نشوب النيران في الأسلاك الخاصة بالتكييفات التابعة للكنيسة ، مما أدي إلى هذا الحريق الضخم، وزاد من سرعة إشتعاله الرياح الشديدة، وعلى الفور قام العاملين بالكنيسة بفصل التيار الكهربائي بها خوفًا من زيادة الحريق بعد أن وصل إلى القبة الشمالية بحوش الكنيسة، وقاموا بإبلاغ الشرطة، وجدير بالذكر أن هذا الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا بشرية أو إصابات ولكن وجد تلفيات مالية ومادية كبيرة جاري حصرها بالإضافة إلى اصلاح الكهرباء داخل الكنيسة.