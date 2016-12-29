تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها الجزار بسبب مصاريف المنزل فى بولاق الدكرور

بعد إرتفاع الأسعار بشكل كبير فى الأونة الاخيرة أصبح الحديث عنها هو الشغل الشاغل الذى يشغل كل بيت فى مصر، بل أصبحت معظم الخلافات اليومية بسبب مصاريف المنزل، وتعد حادثة اليوم ليست الأولي من نوعها، حيث سبقها عدة حوادث بسيناريوهات متكررة إجمالية مصروف المنزل، وبالنسبة لقضية بولاق الدكتور قد ورد فى تحقيقات النيابة العامة أن هناك حادثة قتل وقعت فى بولاق الدكرور ، وبإنتقال الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ المقدم تم ايجاد المتهمة والقتيل والأداة التى ارتكبت به الحادث وهي “سكينة”، وبمباشرة التحقيقات ، تبن أن أساس الحادثة مشادة كلامية بين ربة منزل تدعي “شيماء م.”، البالغة من العمر33 عاما وتعمل ربة منزل، وزوجها القتيل المدعو “عاطف ف.”، والبالغ من العمر 38 عاما حيث كان يعمل جزار، وكان سبب الخلاف هو مصروف المنزل، ولكن المشادة الكلامية تطورت لعراك بالأيدي بينهما مما جعل المتهمة لإلتقاط سكينة وغرسها فى القتيل ، حيث سددت له 3 طعنات متتالية وجميعهم في الرقبة ، حتى خارت قواه وسقط أمامها جثة هامدة.

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سير التحقيق فى قضية القتل:

بعد إبلاغ جيران المتهمة عن واقعة القتل لرجال الشرطة وانتقالهم إلى موقع الحادث، والقبض على المتهمة واعترفت بارتكابها للواقعة، واحراز السلاح المستخدم فى القتل، تم تقديمها للنيابة العامة لإستكمال التحقيقات المتبعة، وبعد استماع نيابة حوادث جنوب الجيزة، إلى المتهمة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الحيزة، ، المستشار “حاتم فاضل”، قام بتجديد حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث وجه لها تهمة القتل العمد لزوجها.