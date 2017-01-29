أسماء متهمي قضية حصار محكمة مدينة نصر مع “حازم صلاح أبو إسماعيل”

استمرارًا لمحاكمات الإخوان فى مصر، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ، اليوم الاحد الموافق 29 من يناير 2017 ، والتى تم انعقادها برئاسة المستشار “شبيب الضمرانى” ، داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة ، بمعاقبة المتهمين فى القضية المذكورة ، حيث حكمت المحكمة بأن كلاً من الشيخ “حازم صلاح أبو اسماعيل” ، و”أحمد رأفت محمد جلال” ، بالإضافة إلى “إسلام هشام محمود أحمد” ، و “محمد عزيزعبد الحكيم أبو حسين” ، و سيد محمود جاب الله” ، و “إسماعيل عبد السلام إسماعيل الوشاحي ” ، و “إسلام رشاد أحمد محمد” ، و “إسلام هشام محمود أحمد” ، ومحمد عزيز عبدالحكيم أبو حسين ” ، و “سيد محمود جاب الله” ، و “إسلام رشاد أحمد محمد” ، بالسجن 5 سنوات للحاضرين منهم ومحبوسين على ذمة القضية ، كما تم الحكم على الهاربين منهم بالسجن غيابيا 10 سنوات.

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قائمة المتهمين بقضية حصار محكمة مدينة نصر:

جاء فى قائمة المتهمين فى قضية حصار محكمة مدينة نصر والتى تم الحكم عليهم بالسجن اليوم غيابيا وهم هاربون كلاً من “محمد حازم صلاح أبو إسماعيل” ، و”ممدوح أحمد إسماعيل” ، و”إسماعيل عبد السلام إسماعيل الوشاحي”، و”عبدالرحمن عز الدين إمام” ، و”عبد الحليم رشاد أحمد”، و “إسلام يكن علي خميس”، والذي قد زعم بقيامه بعدد من العمليات خارج مصر ، و “مصطفى هاني عبدالباري ” ، و “علي أحمد عبدالسلام منصور” ، و “شريف محسن يوسف” ، وأحمد رأفت محمد جلال “محبوس”، و “عبدالله عمر عبد العزيز ” ، و “خالد أحمد عبد السلام جاب الله” ، و “إسلام أحمد عبد السلام منصور” ، و “أحمد سمير إبراهيم محمد” .

رد المحكمة على اتهامات أبو إساعيل لرجال الشرطة:

قبل نطق المحكمة بالحكم ، قد صرح القاضى شبيب الضمرانى ، بأن ما ادعاه المتهم صلاح أبو اسماعيل أثناء سير الجلسة الماضية بخصوص رجال الشرطة وعدم تنفيذهم لقرارات المحكمة لا يوجد له أى أساس من الصحة ثم قام القاضي بتهنئة رجال الشرطة بمناسبة عيدهم ، ثم أكد ان هؤلاء الرجال ويقصد بها رجال الشرطة بالإضافة إلى رجال الجيش هم الذين يسهرون على راحتنا ويدافعون عن الوطن ، ثم دعا القاضي لمصر بالأمن والامان