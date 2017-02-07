فيلم مولانا يتصدر إيرادات الأفلام في نصف السنة ب12 مليون جنيه

يشهد موسم منتصف العام الدراسي تتنافس بين 6 أفلام في حصد الإيرادات هذه الأفلام هي (مولانا – القرموطي في أرض النار – فين قلبي – القرد بيتكلم – ياباني أصلي – آخر ديك في مصر) ,وشهدت الأيام الماضية انتهاء الامتحانات في كافة المراحل الدراسية مما سبب ارتفاع في الإيرادات , حيث شهدت الأيام الماضية تباينا فى الأرقام اليومية ما بين صعود وهبوط خاصة , ونقدم لكم في هذا التقرير إيرادات الأفلام السته حتى الآن , حيث يأتي في المقدمة فيلم “مولانا” حيث وصل غيراداته 12 مليون جنيه في 34 يوم حيث عرض الفيلم لأول مرة في 4 يناير الماضي ,يذكر أن الفيلم بطولة النجم عمرو سعد , والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عيسى و إخراج مجدى أحمد على وأيضا هو الذى كتاب السيناريو ,وتدور أحداثه حول شيخ يسمى “حاتم الشناوى” والذي كان إمام للصلاة في إحدى المساجد الحكومية إلى أن أصبح داعية تليفزيونى شهير له حق “الفتوى” , والتي يقابلها الملايين بالإعجاب لجرأته وخروجه قليلاً عن الحديث السائد فى مجتمع متأثر بالتشدد السلفى ,يشارك فى هذا الفيلم كلاً من درة وبيومي فؤاد وأحمد مجدى وريهام حجاج ورمزي العدل وصبرى فواز ولطفى لبيب وأحمد راتب .

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ويأتي في المركز الثاني فيلم “القرد بيتكلم” , حيث أنه عرض من أسبوعين فقط حقق خلالهما إيرادات وصلت 5 مليون ونصف المليون ,حيث تم طُرح الفيلم فى السينما يوم الأربعاء 25 يناير،الفيلم بطولة أحمد الفيشاوى وعمرو واكد وريهام حجاج وبيومى فؤاد وتأليف أما المخرج فهو بيتر ميمى ,فيما حقق فيلم”آخر ديك” بعد 12 يوم عرض, ايرادات 4 ملايين و200 ألف جنيه, حيث بدأ عرض الفيلم يوم الخميس 26 يناير, الفيلم بطولة للنجم محمد رمضان ,ويشارك فى الفيلم كلاً من هالة صدقى وانتصار ومحمد سلام ودينا ومى عمر وملك قورة وإنجى وجدان وإخراج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت ,فيما حقق فيلم “ياباني أصلي” بعد 3 أسابيع من عرضه 4 ملايين و600 ألف جنيه, الفيلم بطولة أحمد عيد وإخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد ,يشارك في الفيلم البطولة ندا موسى واليابانية ساكى تسوكاموتو وإيمان السيد، ومحمد عبد المعطى ,بينما حقق فيلم “القرموطى فى أرض النار” فى 3 أسابيع عرض مبلغ 4 ملايين و 100 ألف جنيه , بطولة أحمد آدم ويشارك فى الفيلم , بدرية طلبة ومحمد عادل وعلاء مرسى، وإخراج أحمد البدرى و تأليف محمد نبوى وعلاء حسن ,وحقق فيلم “فين قلبى” إيرادات مليون و500 ألف جنيه فى 3 أسابيع , للنجم مصطفى قمر ,ومشاركه كلا من , شيرى عادل ويسرا اللوزى وإدوارد والفيلم من تأليف مصطفى قمر والمخرج إيهاب راضى مخرج .