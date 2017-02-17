القليوبية : ضبط شركة ادوية تقويم بتهريب وبيع ادوية الجدول

تمكنت محافظة القليوبية متمثلة في الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية وقطاع الرقابة علي الصيدليات بالمحافظة ,من القاء القبض على صاحب احد شركات الادوية حيث تم الكشف عن وجود ادوية مهربة وغير مسجلة بوزراة الصحة بالاضافة الى ادوية مدرجة في جدول المخدرات وذلك في احد المخازن التابعه للشركة.

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وفور حدوث الواقعه ارسل العميد محمد الالفي رئيس المباحث اخطارا الى مدير امن القليوبية اللواء مجدي عبد العال ومدير المباحث الجنائية اللواء أشرف عبد القادر.

وذكرت تحريات الداخلية أنه وردت الي المباحث معلومات تدل على ان “ف ع ” صاحب احدي شركات الادوية والمستلزمات الطبية ,يقوم بالاتجار في الادوية الغير مسجلة بالصحة ,والتي يتم تهريبها من مستشفيات وزارة الصحة كما ان بعضها يندرج تحت قائمة الجدول ,وقامت المباحث على الفور باخذ الاذن من النيابة وتقنين اجراءات الضبط ,وتم تفتيش مخازن الشركة ومقابلة مسؤل الادارة ,وبالفعل تأكد وجود ادوية مهربة وادوية غير مسجلة بالوزارة ,وتواجد فريق من وزراة الصحة مع المباحث للتأكد من الادوية المذكورة.

وبسؤال مسؤل الادارة في الشركة “ع ط ” أقر أن الادوية التي ضبطت بالشركة هى ملك فقط لصاحب الشركة وانه هو الوحيد المسؤل عنها ,وبالفعل تم التحفظ على الادوية المضبوطة وتخزينها بمخازن مديرية الصحة بمعرفة فريق التفتتيش المختص ,ويتم عرض المحضر على النيابة لاصدار الاوامر بضبط واحضار صاحب الشركة “ف ع “ومثوله للقضاء