رنا القصيبي ترفض كل محاولات الصلح وتتمسك بالخلع من زوجها حسين فهمي

أعلنت سيدة الأعمال السعودية ” رنا القصيبي “، رفضها التام لأي من محاولات الصلح مع زوجها الفنان المصري ” حسين فهمي “، وأصرت على أن تستمر في إجراءات قضية الخلع التي رفعتها على زوجها، وأقرت بذلك أمام الجلسة التي تم عقدها أمام محكمة الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر، كما أعلنت رنا القصيبي أنها سوف تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وذلك في مقابل أن تقر المحكمة بطلاقها من زوجها طلقة بائنة، وبررت رنا طلبها ابطلاق من زوجها حسين فهمي بداعى أنها تبغض الحياة مع زوجها الفنان حسين فهمي ولا يوجد أي طريق من الممكن أن يجمعهما مرة أخرى، كما أنه لا يوجد أمل في عودة حياتهم الزوجية، وقالت أنها تخشى ألا تقيم حدود الله.

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رنا القصيبي تطلب الخلع من زوجها الفنان المصري حسين فهمي:

وفي نفس السياق صرح المحامي ” سامي السيد “، وهو المحامي الخاص بالفنان المصري حسين فهمي، أن السيدة رنا القصيبي أعادت مقدم الصداق الذي دفعه حسين فهمي في عقد زواجهم مؤكدا أنه استلمه بالفعل من السيدة رنا القصيبي، وهو يبلغ ليرة لبنانية واحدة من الذهب، وقد دفعت القصيبي مقدم الصداق أمام المحكمة في مقابل الحصول على حكم الطلاق طلقة بائنة للخلع، وعلى الجانب الآخر فإن الفنان حسين فهمي لم يهتم مطلقا بقضية الخلع التي أقامتها السيدة رنا القصيبي ضده، كما أنه لم يحضر أي جلسة من جلسات المحكمة لنظر قضية الخلع، وذلك حسبما أفادت تقارير صحفية أثناء متابعة القضية في المحكمة، هذا وجدير بالذكر أن الفنان حسين فهمي وزوجته رنا القصيبي قد توترت العلاقة بينهما بشدة مؤخرا، كما أنها قد قامت بتحرير محضر منذ فترة ضد حسين فهمي تتهمه فيه أنه قام بطردها من المنزل الخاص بها، كما اتهمته بتبديد منقولات خاصة بها وذلك قبل أن تقوم برفع دعوى تطالب فيها بالخلع حتى تنهي زواجها من الفنان حسين فهمي.