الفنان السورى “مكسيم خليل” يصرح “لا أخرج من البيت إلا بعد إذن مراتي”

يعد الفنان “مكسيم خليل” السورى الأصل ، أحد اشهر الفنانين العرب الذين قاموا بعدد من الادوار الفنية الممتعة التى اكتسحت على الساحة الفنية فى الأونة الأخيرة وأشتهرت على مستوي الدول العربية وذاع صيته وسلطت الادوار عليه بسببها ، حيث استطاع الفنان مكسيم أن يخطف قلوب الفتايات برقة أدائه الفنى وقوة تركيبه ، وفى استضافة للفنان السوري على شاشة قناة ” دي أم سي ” الفضائية ، من خلال برنامج ” قاعدة رجالة ” ، صرح الفنان السوري خليل إنه يعد رجل ملتزم جدا في البيت ، حيث أكد مكسيم فى تصريحاته إلى أنه يسلم زوجته الفنانة السورية “سوسن أرشيد” ، ايضًا كل مقاليد السيطرة على المنزل من أجل إحكام إدارتها عليه لدرجة أنها هى من تتحكم فى مصروف البيت وفى ترتيب الميزانية والمشتورات وغيرها من الأمور الهامة لكل بيت.

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تصريحات الفنان مكسيم خليل:

جاءت بعض التصريحات للفنان السوري قد تضايق بعض الرجال وربما يعجب بها بعض الفتيات الأخريات ، حيث صرح مكسيم خليل فى برنامج قاعدة رجالة الذى يتم بثه على شاشة القناة الفضائية، قائلاً أنه لا يمكنه الخروج من بيته إلا بعد أن تسمح له زوجته بالخروج ويكون لديها علم بتفاصيل خروجه ، حيث قال: “الست لازم تسمح للراجل إنه يخرج” ، وأكمل الفنان السوري الشهير فى تصريحاته الإعلامية أن لا يمكنه الإتصال بزوجته وهي خارج المنزل أو يحادثها على هاتفها المحمول حيث يترك لها الحرية كاملة ، فلا يستطيع سؤاله متى سوف تعود إليه ولأولاده إلى المنزل، حيث قال الفنان السورى فى حواره : ” هي لما تحب تطمني عليها هتكلمني “.

تصريحات زوجة مكسيم خليل:

فى أحد التصريحات الإعلامية السابقة قد أكدت الفنانة السورية “سوسن أرشيد” ، على أنها لا تغير زوجها من المشاهد الجريئة ، حيث قالت : “في الدراما العربية بشكل عام لا تصل المشاهد إلى جرأة مستفزة، وأنا ممثلة ويمكن أن أتعرض للموقف نفسه، والأمر يتلخص في أنه يقوم بعمله الفني فقط، ويكفي أنه يعود إلى منزله ويجلس معي ومع أبنائه ويحبنا، أما إذا انشغل عنا بعمله فسأغار عليه بالطبع “.