انتحار الممثل الأمريكي فريدريك جاي باودي في بث مباشر على الفيسبوك

اختار الممثل الأمريكي ” فريدريك جاي باودي “، أن ينهي حياته بطريقة صادمة لكل متابعينه ومعجبيه على مستوى العالم، حيث أنه قام بنقل عملية انتحاره بالبث المباشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وبهذا فقد أعلن فريدريك جاي باودي انتهاء مسيرته المهنية وحياته تماما لكل متابعينه ومحبيه على مستوى العالم، وقام الممثل الأمريكي فريدريك جاي باودي بالوقوف أمام كاميرا جهازه وفتح صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وكان ذلك حوالى الساعة الخامسة والنصف صباحا، ثم أعلن لمتابعيه أنه قرر أن ينهي حياته، ثم أطلق الرصاص من مسدسه على رأسه وفارق الحياة على الفور.

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حذف ادارة فيس بوك لفيديو انتحار فريدريك جاي باودي:

ترجع بدايات المشكلات التي تعرض لها فريدريك جاي عندما تم اتهامه مؤخرا في قضية إعتداء جنسي وتم القبض عليه على إثر هذه القضية منذ فترة لكنه قد أفرج عنه بكفالة قدرها مائة ألف دولار أمريكي، وأنهى فريدريك جاي الذي يبلغ من الغعمر ثلاثة وثلاثون عاما فقط حياته بطريقة بشعة على مرآى ومسمع كل متابعيه، لكن إدارة موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك قامت بحذف الفيديو الذي بثه جاي ويوضح فيه عملية إنتحاره، على الفور وذلك باعتبار أن هذا الفيديو ينتهك ويخالف سياسات الموقع، لما يحتوي عليه من مشاهد تصنف على أنها مشاهد عنف، كما أن هذا الفيديو قد تسبب في صدمة كبيرة لكل متابعيه ومن شاهدوه، كما وقفت إدارة موقع فيس بوك أي محاولة لإعادة نشر هذا الفيديو مرة أخرى.

نبذة عن حياة فريدريك جاي باودي وأعماله الفنية:

فريدريك جاي باودي يبلغ من العمر 33 عاما فقط، وهو متزوج من الممثلة الأمريكية ” ويتني هيوستن “، كما أنه لديه ست أولاد، شارك فريدريك جاي في عدد من الأعمال الفنية وكان آخرها مشاركته في فيلم Prepper عام 2016، وشارك أيضا في بعض الأعمال التلفزيونية منها مسلسل The Hit: Deadly Pursuit، وفيلم The SocialPath، انتقل فريدريك مؤخرا من مدينة تكساس للعيش في عاصمة الفن في العالم كدينة هوليوود.