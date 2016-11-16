سعر الدولار واليورو والريال السعودي بالسوق السوداء : أسعار كافة العملات الآن


سعر الدولار اليوم ، خدمة خاصة لعرض سعر الدولار واليورو الأوربي والريال السعودي والين الياباني والدينار الكويتي وباقي العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والصرافات مع تحديث يومي . حيث يهتم الكثيرين بمعرفة سعر الدولار في السوق السوداء كل يوم وبشكل محدث لجميع اسعار الدولار واليورو الريال السعودي والجنية الإسترليني بشكل يومي .


العملةسعر الشراءسعر البيع
الدولار الأمريكي19.3019.45
اليورو الأوربي20.3520.70
الريال السعودي5.105.15
الجنية الإسترليني23.6024.00
100 ين ياباني16.7516.95
اليوان الصيني2.652.75
الدرهم الإماراتي5.185.25
الريال القطري5.235.30
الدينار الكويتي62.2563.25
تاريخ التحديث : بداية تعاملات الأحد