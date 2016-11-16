سعر الدولار واليورو والريال السعودي بالسوق السوداء : أسعار كافة العملات الآن

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سعر الدولار اليوم ، خدمة خاصة لعرض سعر الدولار واليورو الأوربي والريال السعودي والين الياباني والدينار الكويتي وباقي العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والصرافات مع تحديث يومي . حيث يهتم الكثيرين بمعرفة سعر الدولار في السوق السوداء كل يوم وبشكل محدث لجميع اسعار الدولار واليورو الريال السعودي والجنية الإسترليني بشكل يومي .
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|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الدولار الأمريكي
|19.30
|19.45
|اليورو الأوربي
|20.35
|20.70
|الريال السعودي
|5.10
|5.15
|الجنية الإسترليني
|23.60
|24.00
|100 ين ياباني
|16.75
|16.95
|اليوان الصيني
|2.65
|2.75
|الدرهم الإماراتي
|5.18
|5.25
|الريال القطري
|5.23
|5.30
|الدينار الكويتي
|62.25
|63.25
|تاريخ التحديث : بداية تعاملات الأحد
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