سعر الدولار واليورو والريال السعودي بالسوق السوداء : أسعار كافة العملات الآن

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سعر الدولار اليوم ، خدمة خاصة لعرض سعر الدولار واليورو الأوربي والريال السعودي والين الياباني والدينار الكويتي وباقي العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والصرافات مع تحديث يومي . حيث يهتم الكثيرين بمعرفة سعر الدولار في السوق السوداء كل يوم وبشكل محدث لجميع اسعار الدولار واليورو الريال السعودي والجنية الإسترليني بشكل يومي .

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العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 19.30 19.45 اليورو الأوربي 20.35 20.70 الريال السعودي 5.10 5.15 الجنية الإسترليني 23.60 24.00 100 ين ياباني 16.75 16.95 اليوان الصيني 2.65 2.75 الدرهم الإماراتي 5.18 5.25 الريال القطري 5.23 5.30 الدينار الكويتي 62.25 63.25 تاريخ التحديث : بداية تعاملات الأحد