ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج و ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي

قام محافظ البنك المركزي ” طارق عامر” بالكشف عن ارتفاع القيمة الخاصة بتحويلات المصريين المقيمين في الخارج و العاملين خارج البلاد ، و ذلك خلال شهر ديسمبر و قد ازدادت النسبة الخاصة بالتحويلات بشكل ملحوظ جدا حتي انها وصلت الي 15.4% ، هذا بالاضاف الي أن محافظ البنك المركزي ” طارق عامر” قد أكد من خلال التصريحات التي قام بها اليوم بأن القيمة الخاصة بتحويلات لمصريين العاملين في الخارج قد ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل قيمتها خلال شهر ديسمبر فقط الي 1.6 مليا دولار ، هذا و قد قام بمقارنه القيمة الخاصة بتحويلات شهر ديسمبر في عامي 2016 و 2015 ، فقال بأن القيمة الخاصة بتحويلات ديسمبر لعام 2015 قد وصلت الي1.4 مليار دولار .

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هذا بالاضافة الي أنه قد صرح بأنه قد حدث ارتفاع في التحويلات الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج و ذلك بداية من شهر اكتوبر الماضي و حتي شهر ديسمبر بشكل كبير جدا و ارتفعت النسبة الخاصة بالتحويلات لتصل الي 4.6 مليار دولار خلال هذه الفترة فقط ، و بالمقارنه مع نفس الفترة من عام 2015 فانه قد لاحظ ارتفاع كبير جدا في نسبة التحويلات و التيقد بلغت قيمتها في عام 2015 4.1 مليار دولار .

هذا بالاضافة الي ارتفاع الاحتياطي النقدي الخاص بالبلاد خلال الفترة الماضية الي 2.1 مليار دولار و ذلك خلال شهر يناير من العام الحالي 2017 ، هذا و بالتالي فان الاحتياطي النقدي في البنك المركزي قد وصلت قيمته بعد تلك الارتفاعات التي قد شهدها خلال الفترة الماضية الي 26.3 مليار دولار ، و ذلك في الفترة الي نهاية شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017 .

هذا و قد صرح محافظ البنك المركزي أيضا بأن البنك قد حصل علي مبلغ 4 مليارات دولار و ذلك كقيمه لبيع السندات الدولية و التي قد قامت مصر بطرحها خلال الشهر الماضي ، و الجدير بالذكر أن المحافظ الخاص بالبنك المركزي قد أكد علي أن الاحتياطي النقدي قد وصل الي ما يتراوح بين 25 الي 30 مليار دولار و ذلك قبل الانتهاء من عام 2016 ، و الا أن القيمة الخاصة بالاحتياطي النقدي قد وصلت الي ما يقرب من 24.3 مليار دولار و ذلك مع انتهاء العام الماضي 2016 .