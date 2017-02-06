الخبراء يتوقعون هبوط ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال الفترة القادمة

شهدت الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية مجموعة من الانخفاضات و خاصة في الفترة التي تلت بداية الشهر الحالي ، و الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات و التي قد شهدها الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية جاءت بعد سلسله من الارتفاعات المستمرة و التي قد تعدي سعره خلالها ال19 جنيه في عدد كبير من البنوك الخاصة .

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هذا و قد صرح أحد الخبراء الاقتصاديين ” محمد عبد العال” بأن الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي سوف تواصل الانخفاض الخاص بها خلال الفترة القادمة و ذلك نتيجة التراجع الكبير و الذي قد شهدته السوق في الاقبال علي الدولار الأمريكي خلال تحركات البيع و الشراء خلال الفترة القادمة ، هذا بالاضافة الي الارتفاع الذي قد شهده البنك المركزي في الاحتياطي النقدي الخاص به ، حيث وصل الاجتياطي النقدي الي مبلغ 26.3 مليار دولار ، و بالتالي فان البنك المركزي يصل الي أعلي احتياطي نقدي من الممكن أن يصل اليه من قبل.

هذا بالاضافة الي أن الخبير الاقتصادي قد قام بالتأكيد علي أن السعر الخاص بالدولار الأمريكي سوف يستمر في الانخفاض خلال الفترة القادمة الي أن يصل في نهاية الشهر الجاري الي سعر 18 جنيه ، و من ثم يواصل بعدها الانخفاض في الأسعار الي أن يصل الي السعر العادل و الذي يجب أن يصل الي حتي ترتفع القيمة الفعلية للجنيه المصري من جديد .

هذا و الجدير بالذكر أن توقعات الخبير الاقتصادي بشأن الانخفاض الذي سيشهده السعر الخاص بالدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة هو تأكيد للتصريحات و التي قد قام بها محافظ البنك المركزي ” طارق عامر” و التي قال فيها بأن السعر الخاص بالدولار الأمريكي سوف يشهد انخفاض في السعر الخاص به و ذلك بعد مده تصل الي 6 أشهر منذ قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، الأمر الذي سيؤدي الي ارتفاع القيمة الفعلية للجنيه المصريو أيضا انخفاض الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية من جديد .

و يعد الاقتراب في عودة السياحة الروسية الي وضعها الذي كانت عليه قبل الاضطرابات التي تشهدها البلاد ، تعتبر المؤشر علي صحة التوقعات التي قد تقدم بها الخبير الاقتصادي بشأن الانخفاض في السعر الخاص بالدولار الأمريكي خلال التعاملات في السوق أمام الجنيه المصري في الفترة القادمة .