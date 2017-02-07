تراجع كبير في أسعار الحديد و الأسمنت

أسعار الحديد و الأسمنت ، شهدت الأسعار الخاصة بالحديد و الأسمنت تراجع كبير خلال التعاملات في السوق المصرية في الفترة الحالية و ذلك بعد سلسله من الارتفاعات التي قد مرت بها الأسعار الخاصة بمواد البناء و ذلك في الفترة التي تلت قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري و بالتالي ارتفاع السعر الخاص بالدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في السوق و هبوط القيمة الفعلية للجنيه المصري ، و مع ارتفاع الأسعار التي قد شهدته مواد البناء خلال الفترة الماضية و علي رأسها الحديد و الأسمنت فقد عانت السوق الخاصة بمواد لبناء من حالة من الركود خلال عمليات البيع و الشراء مما أدي الي خسائر فادحة اضطر التجار الي تحملها بسبب وقف عمليات الشراء مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير ، و كمحاولة للقضاء علي الركود في السوق و التي قد عانت منه السوق خلال الفترة الماضية فقد قام عدد من المصانع بخفض الأسعار الخاصة بالحديد خلال الفترة الحالية للقضاء علي حالة الركود و التي قد أصابت السوق بشكل كبير .

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و يأتي حديد عز علي رأس المصانع و التي قد أظهرت تراجع كبير في الأسعار الخاصة بها حيث تاجعت أسعار حديد عز عدد ثلاث مرات خلال الفترة الماضية فقط ، حتي أن الانخفاض في السعر قد وصل الي مبلغ 570 جنيه و ذلك خلال المرة الأولي و من ثم تم خفض السعر مرة أخري خلال شهر يناير الماضي و بعدها فقد انخفض السعر مرة ثالثة خلال الأسبوعين الماضيين و بالتالي و بعد تلك الانخفاضات المتتالية فقد استقر السعر الخاص بحديد عز عند سعر 9000 جنيه للطن .

أسعار الحديد اليوم:

أسعار الأسمنت اليوم :

الدير بالذكر أن السوق تشهد خلال الفترة الحالية تراجع كبير في الأسعار الخاصة بمواد البناء و من بينها الأسمنت والذيقد شهدت أسعاره تراجع كبير خلال الفترة الماضية ، يرجع التراجع في الأسعار الي حالة الركود التي قد شهدتها عمليات البيع و الشراء في السوق الخاص بمواد البناء في الفترة الماضية مع ارتفاع الأسعار الذي عاني منه السوق لفترة طويلة ، و قد سجلت الأسعار الخاصة بالأسمنت بعد التراجع الذي قد شهدته مؤخرا 710 جنيه بالنسبة لأسمنت طرة و حلوان ، و سعر 675 جنيه كسعر للطن بالنسبة لأسمنت الشوري ، أما أسمنت المسلة فقد سجل سعر الطن 670 جنيه ، و أسمنت النصر قد سجل سعر الطن الخاص به 680 جنيه .

هذا و قد سجل سعر أسمنت اسيك 690 جنيه ، و أسمنت تكنو قد سجل سعر الطن الخاص به 670 جنيه بينما سجل سعر أسمنت المهندس للطن 780 جنيه .