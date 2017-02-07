وزارة التموين تضع خطة لإنشاء سلاسل تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع خطة ,لتنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن طلبت وزارة الإسكان، من الوزارات المختلفة إرسال طلب بما تحتاجه من أراضٍ بالعاصمة الإدارية للبدء فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية بالعاصمة الجديدة ,حيث تقدم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، بطلب لتخصيص أراض، لعرضها على الشركات والمستثمرين، لإنشاء مولات ومراكز تجارية كبرى بالعاصمة الجديدة، وإقامة عدد من السلاسل التجارية، بهدف تفعيل دور القطاع وتنمية القطاعين الإنتاجى والصناعى، بالإضافة لجذب الاستثمارات للقطاع التجارى، مع وجود إقبال كبير من المستثمرين على قطاع التجارة الداخلية، عن طريق إنشاء سلاسل التجارية ومراكز اللوجستية فى مصر.

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إعداد نموج إرشادي للمستثمرين:

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة ,أن الخطة تتضمن إقامة منافذ للمجمعات الاستهلاكية، تحتوي على كل السلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة , مما سيسهم فى توفير السلع للمواطنين المقيمين فى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء هذه المنافذ بمجرد الاتفاق على تخصيص الأرضى ,وأضاف المصدر أن الخطة تتضمن إنشاء سلاسل التجارية ومنافذ بيع للسلع الغذائية، من خلال المجمعات الاستهلاكية ونشرهذه السلاسل والمراكز اللوجستية بالمحافظات التى تفتقر لهذا النوع من المحلات , وخصوصا فى المراكز والقرى، لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية، بالإضافة لتوفير فرص العمل كثيرة، وأيضا تطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية، مشيرا إلى إعداد نموذج إرشادي للمستثمرين فى مجال التجارة الداخلية، به كل الشروط المطلوبة والمستندات والتراخيص المطلوبة والموافقات، لتيسير إنشاء وتشغيل السلاسل التجارية.

وزير التموين يوجه بالتوسع فى إنشاء المجمعات في المحافظات:

وفيما يخص استراتيجيات الوزارة، أضاف المصدر، أن اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يعمل على التوسع فى المنافذ لبيع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم فى كل المحافظات، لتوفير السلع بأسعار مخفضة ، والاستمرار فى تطوير كل فروع المجمعات الاستهلاكية، وتدريب العاملين بها ,جدير بذالكر أن الوزارة قد قامت بحصر الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة، وأراضى الشركات المشغولة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ,بالإضافة للأراضى الشاغرة فى بعض الوزارات ، وذلك لإعداد دليل كامل بهذه الأراضي،كي يتم طرحها على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمراكزاللوجستية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتوفير فرص العمل.