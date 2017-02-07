14.9 مليون شخص قاموا بزيارة دبي في 2016

أعلنت دائرة السياحة والتسويق فى دبي , عن عدد زار دبي خلال 2016 والي وصل عددهم إلى 14.9 مليون شخص ,بزيادة 5% عن العام 2015 , حيث أنه فى 2015، زار دبى14.2 مليون شخص بزيادة7.5% عن 2014, وبحسب الإعلان فإن النسبة الأكبر من الزوار جاءت من دول الهند والسعودية وبريطانيا , حيث بلغ عدد الزوار السعوديين 1.64 مليون شخص ,وعامة تعد النسبة الاكبر من دول مجلس التعاون، اذ بلغ عددهم 3.4 مليون شخص , فيما بلغ عدد الزوار الهنود 1.8 مليون شخص بارتفاع 12% عن 2015 , وبلغ عدد الزوار البريطانيين 1.25 مليون شخص,وجاءت اوروبا الغربية في المركز الثانى في قدوم السياح الى دبي، حيث وصلت نسبة السياح القادمين منها 21 % من اجمالى السياح الوافدين الى دبي، ليبلغ عددهم 3.1 مليون سائح ,وقال ,هلال سعيد, المدير العام لدائرة السياحة والتسويق فى دبى, بأن عام 2016 يمثل علامة فارقة لقطاع السياحة فى دبي، على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية و فقد قمنا بالتعامل بوعي مع هذه التحديات ,وأشار إلى أن زيادة أعداد السياح تعزز مكانة دبى ,حيث تأتي في المركز الرابع في قائمة تضم أبرز وجهات العالم التي تجذب المسافرين ، الذين يتميزون بمستويات عالية من الإنفاق ,وتسعى حكومة دبي لجب 20 مليون زائر بحلول 2020 والتي تستضيف خلالها معرض اكسبو 2020.

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مطار دبي والإستقرار الامني أبرز العوامل في جذب السياح:

ومما يسهم في زيادة الاعداد القادمة لدبي هواستقرار الوضع الامنى والاقتصادى المستقر، مقارنة مع دول عديدة فى المنطقة كانت تشكل جاذبا للسياح والاستثمارات ولكنها تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية عقب المظاهرات والتغيرات التي تشهدها المنطقة، ولكن في دبي يمثل الوضع الأمني عامل لجب لزوار ومستثمرين من مختلف انحاء العالم , بالإضافة إلى أن عام 2016 شهد استثمارات محلية فى تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي حيث افتتحت الامارة العام الماضى مجموعة فنادق، ومنتجعات ترفيهية ودارا للاوبرا ومتحف,بالإضافة لإقامة حفلات موسيقية بحضور نجوم عالميون، اضافة الى عقد مجموعة من المؤتمرات الاقتصادية , ومما يسهم بشكل كبير في ارتقاء السياحة في دبي هو امتلاكها لمطار دبي الدولي الذي يعد ثالث أكبر مطار في العالم للعام الثالث على التوالي حيث وصل عدد المسافرين عبرمطار دبي في 2016 إلى 83.6 مليون مسافر.