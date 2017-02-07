ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي للبلاد و أثر ذلك علي سعر الدولار الامريكي أمام الجنيه

قام وكيل مساعد المحافظ التابع للبنك المركزي ” رامي أبو النجا” بأن البنك المركزي قد شهد ارتفاع خلال الفترة الماضية في الحجم الخاص بالاحتياطي النقديللبنك المركزي الخاص بالعملات الأجنبيه ، كما أكد بأن الحجم الخاص بالاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية في البنك المركز حاليا يكفي لاتمام عمليات الاستيراد من أجل العمل علي سد احتياجات البلاد من الخارج لمده تصل الي 6 أشهر قادمة .

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و قد أكد الوكيل أيضا من خلال التصريح الذي قام به خلال الفترة الماضية بأن الاحتياطي النقدي الخاص بمصر من العملات الأجنبية قد شهد ارتفاع خلال الفترة الماضية و قد وصلت الارتفاعات في الاحتياطي النقدي الي 26.36 مليار دولار ، و ذلك مع نهاية الشهر الماضي ، يناير من العام الحالي 2017 .

هذا بالاضافة الي أن وكيل المساعد قد أضاف خلال التصريحات التي قام بها و التابعه لوكالة بلومبرج العالمية بأنه قد شهدالبنك المركزي خلال الفترة الماضية ازدياد واضح في حجم الواردات النقدية و التي قد وردت الي السوق المصري و ذلك من خلال الأسواق الخاصة بالأسهم و كذلك الأدوات الخاصة بالدخل الثابت .

هذا كما قام وكيل المساعد بالتأكيد خلال التصريح الخاص به علي أن هناك زيادة في المستثمرين الاجانب بشكل كبير أيضا خلال الفترة الحالية ، هذا و قد قالت الدكتورة نجلاء نزهي ، و هي وكيل المساعد الخاص بمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية بأن الرصيد التابع للمشتريات الخاصة بالمستثمرين الأجانب قد ارتفع مع نهاية شهر ديسمبر و وصل الي 10.2 مليار دولار .

و مع الارتفاعات التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية في الاحتياطي النقدي للبلاد ، فقد شهدت الأسعار الخاصة بالتعاملات الخاصة بالدولار الامريكي أمامالجنيه المصلاي في السوق انخفاض خلال الفترة الماضية ، و قد شهدت التعاملات في كافة البنوك انخفاض شديد ، هذا بالاضافة الي ان عدد كبير من البراء الاقتصاديين قد أعلنوا خلال الفترة الماضية عن التوقعات الخاصة بهم و التي تتعلق باستمرار الانخفاض في أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة و أنه من المحتمل أن تصل الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الي 18 جنيه و ذلك مع نهاية شهر فبراير الحالي ، كما أنه من المحتمل كذلك أن تستمر الانخفاضات في أسعار الدولار خلال الفترة القادمة الي أن يصل السعر الخاص بالدولار الي القيمه المعادلة خلال التعاملات أمام الجنيه المصري .