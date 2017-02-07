ارتفاع أسعار الدواجن في السوق و مطالبه الحكومة بالتدخل لحل تلك الأزمة

ارتفعت الاسعار الخاصة بالدواجن خلال الفترة الماضية أثناء تعاملات البيع و الشراء في السوق المصرية بشكل ملحوظ ، و الجدير بالذكر أن البورصة الخاصة بأسعار الدواجن أيضا قد شهدت ارتفاع كبير جدا و ملحوظ خلال تعاملات اليوم ، و بالتالي فان الأسعار الخاصة بالدواجن قد بلغت سعر 27 جنيه للحي و و صل المجمد الي 40 جنيه للكيلو ، و ذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي قد شهدتها أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية .

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أما بالنسبة للأسعار الخاصة بالدواجن و التي يتم التعامل من خلالها مع المستهلك في السوق خلال عمليات البيع و الشراء فقد وصل سعر الكيلو للمستهلك 31 جنيه هذا بالنسبة للحي ، أما بالنسبة للمجمد فقد وصل سعر الكيلو الي 44 جنيه ، هذا و علي الجانب الأخر فقد شهدت الأسعار الخاصة بالبيض كذلك ارتفاع كبير جدا خلال الفترة الماضية بحيث أن سعر كرتونه البيض قد وصلت الي 30.5 جنيه .

هذا و قد قامت شعبه الدواجن أيضا بالتأكيد خلال الفترة الماضية علي أن السبب الذي قد أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالدواجن خلال الفترة الماضية يرجع الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالأعلاف و التي يتم استيادها من الخارج و ذلك من أجل تربية الدواجن ، هذا بالاضافة الي زيادة التكلفة الخاصة بانتاج الدواجن ، هذا بجانب ارتفاع الأسعار و التكلفة الباهظة لوسائل الطاقة و كذلك الأيدي العاملة و التي قد ارتفعت كثيرا خلال الفترة الماضية ، هذا و نتيجة للارتفاع الشديد الذي قد شهدته الأسعار الخاصةبالدواجن خلال الفترة الماضية فقد طالب العديد من المواطينين الدولة بضرورة التدخل من أجل العمل علي حل هذه الازمة و التي عاني منها المواطنين بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع الارتفاعات التي قد شهدتها أسعار السلع و المنتجات في السوق المصرية .

هذا بالاضافة الي ان الشعبه الخاصة بالدواجن قد قامت و في ظل الارتفاعات المتتاليه في الأسعار بالمطالبه من الحكومة بضرورة العمل علي خفض الأسعار الخاصة بالأعلاف و كذلك المستلزمات الضروروية لانتاج الدواجن و ذلك من أجل العمل علي خفض الأسعار الخاصة بالدواجن خلال الفترة القادمة بالاضافة الي ضرورة العمل علي خفض الرسوم الجمركية و التي يتم فرضها علي اللحوم المستوردة .