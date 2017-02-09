رئيس جهاز حماية المستهلك : يجب علي التجار ابلاغ الجهاز قبل رفع الأسعار

قام الرئيس المسؤول عن جهاز حماية المستهلك و هو اللواء ” عطف يعقوب” بأنه غير قانوني أن يقوم التجار بلعمل علي تحريك الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق وفقا لما قد يره من الأخطار التي قد لاحظها جهاز حماية المستهلك و التي من الممكن أن تقع خلال الفترة لقادمة و مع الاستمرار في ذلك ، حيث ووفقا للقانون الجديد و الذي قد تم وضعه خلال الفترة الماضية فانه من الضروري أن يتم ابلاغ الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك عن الأسعار الجديدة و التي يتم تطبيقها في السوق و أنه لا يجب القيام بتطبيق الأسعار الجديدة الا بعد الحصول علي موافقة الجهاز أولا .

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كما أضاف أيضا خلال الحوار الذي قام به من خلال البرنامج التليفزيوني الذي يتم تقديمه من خلال القناه الفضائية ” الحدث اليوم” تحت مسمي “عايزين نفهم” بأنه من الممكن أن يقوم التاجر القيم باضافة الأسعار و رفعها و حتي لو وصلت القيمة الي ليون جنيه و لكن يجب عليه أولا أن يقوم بابلاغ الجهاز الخاص بحماية المستهلك قبل القيام بتطبيق الأسعار الجديدة و ذلك حتي يكون هناك ما أسماه بانضباط السوق و يحد من انتشار العشوائية في السوق .

هذا و قد قام اللواء “عاطف يعقوب” و هو الرئيس المسؤول عن الجهاز الخاص بحماية المستهلك بأن العشوائية التي قد انتشرت في الأسواق خلال الفترة الحالية يرجع السبب الرئيسي وراءها هو عدم القيام بضبط الايقاع الذي تسير عليه الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق ، هذا بجانب الي أنه قد أضاف بأنه سيتم خلال الفترة القادمة علي زيادة الوعي لدي التجار من خلال ايضاح الحقوق و الواجبات و العمل علي تثقيفهم و ذلك لأن الوقاية خير من العلاج علي حد قوله ، هذا لأنه يجب القيام خلال الفترة القادمة بالعمل علي ضبط السوق .

هذا و الجدير بالذكر أنه عند النظر الي السوق المصرية في الوقت الحالي فانه يمكن الملاحظة و بسهولة وجود ارتفاعات شديده في الأسعار و التي قد اتضحت بشكل كبير جدا و ذلك بعد قيام البنك المركزي خلال الفترة الماضية بتعويم الجنيه المصري و بالتالي تحرير سعر الصرف الخاص بالدولار الأمريكي ، الأمر الذي قد أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات بالاضافة الي الخدمات الاخري و التي يتم تقديمها من قبل السوق المصرية في كافة المجالات .