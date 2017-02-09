تخفيضات جمركية توفرها الحكومة للعاملين بالخارج مقابل التحويلات الدولارية الي البنوك المصرية

قامت وزيرة الهجرة خلال الأيام القليلة الماضية بالتصريح عن امكانية حصول المصريين العاملين في الخارج عن العديد من التخفيضات الجمركية و التي قد تساعدهم بشكل كبير جدا و ذلك عن طريق التحويلات النقدية و التي يقوم بها العاملين في الخارج ن حيث يتم خلال الفترة الحالية القيام بمناقشة المقترح الذي قامت وزيرة الهجرة بالتصريح عنه و ذلك من أجل ادراجه في يز التنفيذ خلال الفترة القادمة ، و قد جاء هذا المقترح بأن يقوم المصريين العاملين في الخارج بالاستفاده من مجموعة من التخفيضات الجمركية و التي ستوفرها لهم الحكومة المصرية علي سياراتهم و ذلك من خلال قيامهم بعدد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكي الي البنوك الحكومية في مصر ، هذا و أن يقوم المستفيد بالحصول علي قيمة التحويلات بعمله الجنيه المصري ، و من بين الامتيازات التي يقدمها الاقتراح هو الغاء الشرط الخاص بالمالك الاول للسيارة .

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و قد قام أحد المسؤولين المعنيين بهذا القرار و الخاص بتلك لتخفيضات الجمركية و التي سيتم منحها الي العاملين بالخارج مقابل التحويلات المالية الي البنوك المصري بالدولار الأمريكي و الحصول علي تلك التحويلات بالجنيه المصري ، فقد قال خلال البيان الخاص به بأن انه سيقوم المواطن العامل بالخارج من الاستفاده من التخفيضات الجمركية و التي ستقدمها الدولة الي العاملين بالخارج في حالة رغبتهم في ادخال سياراتهم الي البلاد مقابل التحويلات المالية الي البنوك المصرية بالدولار و الحول علي قيمتها بالجنيه علي النحو التالي :