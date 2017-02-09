البورصة تخسر 4.7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس بعد انخفاض سعر الدولار

مؤشرات البورصة اليوم الخميس، انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية جلسة أخر الأسبوع، حيث هبطت الأسعار بوجه عام وسريع ليتأثر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وينخفض حتى يصل إلى المنطقة الحمراء، حيث تم ذلك بدعم من عمليات موسعة شارك فيها كلاً منالمتداولين الأجانب والمتداولين العرب، حيث استطاعوا جني الأرباح والتربح من وراء انخفاض سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس فى الجلسة الختامية للتداول، حيث سجلت البورصة المصرية اليوم حالة من الإنخفاض الكبيرة فى قيمة رأس المال السوقي فى ختام تعاملاتها ليصل إلى 634.345 مليار جنيه مصرى، ليكون فى نهاية الجلسة بالبورصة قد حقق رأس المال السوقي داخل البورصة المصرية خسائر فادحة قد وصلت قيمتها إلى حوالى 4.7 مليارات جنيه.

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تفاصيل خسائر البورصة المصرية:

فى ختام جلسة البورصة المصرية اليوم الخميس أعلنت البورصة هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX 30″، حيث هبط مؤشر البورصة اليوم بنسبة وصلت إلى 0.86%، ليتم إغلاق التعاملات بالبورصة بعد أن وصل المؤشر بنهاية التعاملات اليوم عند مستوى وصل إلى 13114.8 نقطة، حيث ناقض ما تم الفتح عليه اليوم الخميس فى الصباح فقد كانت قيمته 13204 نقاط، ومن جهة أخرى أثر إنخفاض الدولار الأمريكي ايضًا على مؤشر الأوزان “EGX 50 EWI”، حيث أدى إنخفاض العملة الخضراء إلى إنخفاض نشاط حوالى 50 شركة فى تعاملات البورصة المصرية اليوم والتى بدورها كانت مقيدة بالسوق، وذلك كان من ناحية قيمة التداول حيث وصلت نسبة التداول بالبورصة إلى 0.78%، ومن جهة أخرى قد تراجع نسبة التداول بمؤشر الأوزان إلى مستوى 1995 نقطة فى ختام الجلسة، وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX 70″، وردت الأنباء إلى أنه تأثر بعملية إنخفاض سعر الدولار الأمريكي اليوم فى الأسواق حيث أثر عليه بالإنخفاض بنسبة 0.1%، حيث انخفض مستوى مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بالتعاملات إلى 523.8 نقطة، بينما تراجع من جهة أخرى مؤشر “EGX 100″، بنفس السبب بعد إنخفاض الدولار الأمريكي والذى يعد هو المؤشر الأوسع نطاقًا فى التداول بالبورصة، حيث انخفض بمقدار 0.26% ، ليكون بذلك قد سجل معدل إنخفاضه اليوم فى ختام جلسة البورصة المصرية مسجلًا 1258.9 نقطة.