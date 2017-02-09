وقف الامارات للاستثمارات التابعة لها في مصر

قامت الصين خلال الفترة الماضية بالاعلان عن انسحابها من العاصمة الادارية الجديدة ، الأمر الذي سيسبب عدد من المشكلات خلال الفترة القادمة و التي تتعلق بشكل مباشر بالاستثمار في مصر ، و خلال الأيام الحالية يتلقي الاستثمار المصري الضربة الجديدة و التي قد قام الموقع الاماراتي ارم نيوز بالاعلان عنها اليوم ، الجدير بالذكر أن تلك الضربة الجديدة و لتي قد تلقاها الاستثمار المصري تتمثل في قيام شركة دانا للغاز بالعمل علي وقف الاستثمارات التبعه لها في مصر ، و كان السبب في ذلك ه تأخر حصول تلك الشركة علي المستحقات المالية الخاصة بها و التي قدرت بحوالي 265 مليون دولار ، و يعتبر هذا المبلغ ضخم جدا عند مقارنته بشركات الأستثمار الاخري في مصر ، و الجدير بالذكر أنه لم يتم حتي الأن صدور أي تعليق رسمي من اي من المسؤولين من الجانب المصري علي الموقف الذي قد أظهرته الامارات في الوقت الحالي و هو الوقت الذي سعي فيه مصر لجلب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة .

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هذا و الجدير بالذكر أن القرار لذي قد اتخذته الشركة الاماراتيه خلال الفترة لماضية و الذي يتعلق بانهاء الاسثمارات لها في مصر هو اساءه كبيرة جدا للبيئة الخاصة بالاستثمار في مصر ، و خصوصا عندما يأتي مثل هذا القرار من أكثر الدول العربية مساعدة لمصر خلال الفترة الماضية و هي دولة الامارات ، هذا و الجدير بالذكر أنه قد تم اعلان خلال الفترة الماضية أن الدفعة الأولي التي قامت مصر باستلامها من صندوق النقد الدولي مخصصة من أجل العمل علي سداد الديون الخاصة بمصر و أيضا المستحقات التابعه لعدد من شركات البترول .

هذا و الجدير بالذكر أنه لم يقم اي من لجانب المصري باصدار اي تعليق حتي الأن بخصوص ما قامت شركة دانا الاماراتية للغاز بالاعلان عنه خلال الفترة الماضية و الذي يتعلق بقيامها بالغاء الاستثمارات التابعه لها في مصر ، و الجدير بالذكر أيضا أن مصر تسعيبكامل قوتها في الوقت الحالي من أجل العمل علي جلب المزيد من الاستثمارات في المجال الخاص بالطاقة ، و قد تم التعليق علي موقف الامارات من الاستثمار في مصر من قبل مجموعة من الخبراء قائلين ” حتي الامارات ! ”