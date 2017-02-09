تعرف علي توقعات المصرفيين وأصحاب الصرافات بعد تراجع الدولار وانتعاش الجنية

هبطت اليوم اسعار صرف الدولار امام الجنية المصرى وذلك بعد التزايد الجنونى الذى شهده سعر الدولار وذلك فى مصلع هذا الاسبوع والذى عقب علية المحللين الاقتصاديين والاستثماريين انه لا توجد اسباب واضحة لصعود سعر الدولار اما الجنية بهذا الشكل المضطرد حيث كسر الدولار حاجز 19 جنية مصرى فى مطلع تعاملات الاسبوع اما الان فقد هبطت اسعار صرف الدولار امام الجنية المصرى فى ختام تعاملات الاسبوع وخلا التعاملات المسائية اليوم الخميس حيث وصل سعر صرف الدولار هذا المساء الى 17.5 جنية مصرى ويرى المحللون ان الدولار شهد تراجعا كبيرا خلال اليومين السابقين حتى استهدف سعر الصرف للدولار حوالى 17.4 جنية مصرى ويرى المحللون ايضا ان الانخفاض الحاد فى سعر صرف الدولار اليوم قادم من عزوف بعض المستثمرين وعلى راسهم مستوردى الهواتف المحمولة ومستوردى المواد الغذائية ومستوردى قطع الغيار الميكانيكية عن طلب الدولار خلال تعاملات اليوم وانه لمن المتوقع هبوط اكثر فى المرحلة القادمة لسعر صرف الدولار امام الجنية المصرى حتى يصل الى حاجز 15 او 14.5 جنية مصرى بحلول شهر يوليو القادم .

Advertisements

اراء اصحاب شركات الصرافة والمستثمرين بهذا الهبوط المفاجىء

من جانبه، صرح صاحب إحدى شركات الصرافة الكبرى بمنطقة المهندسين إن سعر صرف الدولار فى اتجاه هبوطى منذ مطلع هذا الأسبوع، وقد يستمر فىالهوبط خلال الفترة المقبلة لكى يستهدف مستويات أقل من ذلك لكى يصل الى 17.40 التى يتداول بها فى التعاملات المسائية اليوم الخميس .فيما، قال السيد محمد رشد ى صاحب إحدى شركات الصرافة إن سعر صرف الدولار انخفض بصورة واضحة ، بعد ظهر اليوم الخميس، مع تزايد فى المعروض من الدولار، مشيرًا إلى أن الدولار قد سجل فى ختام التعاملات المسائية بالبنوك17.50 جنيه.وكانت العديد من التقارير قد صدرت من بعض بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية التى تهتم بذلك الشان قد توقعت هبوط حاد فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى قبل حلول شهر يوليو المقبللكى يصل إلى مستويات تتراوح بين 14 و15.5 جنيه. فتابعونا لمعرفة اسعار الدولار لحظة بلحظة عن طريق كتابة “الدولار 365 فى جوجل ” علشان لتصل الينا بسهولة