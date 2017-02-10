مصير الاقتصاد المصري في عامي 2030 و 2050 يوضحه تقرير عالمي

قامت واحدة من أكبر الشركات العالمية و الخاصة بالمحاسبة و التدقيق عالميا و هي شركة ” برايس ووترهاوس كوبرز” خلال الفترة الماضية بالعمل علي اصدار تقرير خاص بالاقتصاد التابع لجميع الدول حول العالم ، و أيضا كان من بينها تقرير حول الاقتصاد الخاص بمصر خلال الفترة القادمة و الجدير بالذكر أن هذا التقرير ة الذي قد تم اعداده خلال الفترة الماضية يستند علي الناتج المحلي الاجمالي و ذلك بحسب القوة الشرائية الخاصة بالسوق المصرية في الوقت الحالي.

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و قد قام التقرير الذي قامت الشركة العالمية باعداده خلال الفترة الماضية بالاشارة الي أنه ستتم خلال الفترة القادمة التصدر في الاقتصاد العالمي من قبل مجموعة من الدول و ذلك بحلول عامي 2030 و كذلك 2050 و الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية كانت من بين تلك الدول و التي من المقرر لها أن تتصدر الاقتصاد العالمي في تلك الفترة ، و الجدير بالذكر أيضا أن جمهورية مصر العربية تحتل في الوقت الحالي الترتيب رقم 21 و ذلك بين مجموعة الدول التي قد تم ذكرها في التقرير و التي بلغ عددها نحو 32 دولة حول العالم قد تم ذكرهم .

و قد قام التقرير كذلك بالتأكيد علي الدور الريادي الذي سوف تترأسه مصر خلال حلول عام 2030 ، و أنها سوف تقوم باحتلال المركز 19 و الجدير بالذكر أنها ستقوم كذلك خلال الفترة القادمة بالتقدم علي مجموعة من الدول مثل ماليزيا و باكستان و أيضا أستراليا و جنوب افريقيا و ذلك خلال الفترة القادمة ، و أن الناتج المحلي لجمهورية مصر العربية من المقرر له خلال الفترة القادمة أن ينتج 2.049 تريليون دولار .

و قد قيل أيضا وفقا للتقرير الذي قد تم اعداده خلال الفترة الماضية من قبل لجنه التحليل العالمية بأن مصر سوف تحتل المرتبه رقم 15 و ذلك بحلول عام 2050 و أنها ستقوم بذلك بالتقدم علي مجموعة من الدول التي تحتل مكانه عظمي في الوقت الحالي ، و أن الناتج المحلي الخاص بجمهورية مصر العربية مع حلول عام 2050 سيكون 4.333 تريليون دولار .