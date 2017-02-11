مواعيد استخراج البطاقات التموينية الجديدة و اضافة المواليد الجدد خلال الشهر الجاري

صرح أحد المصادر التابعه لوزارة التموين و التجارة الداخلية اليوم بأن المهلة و التي قد قام مجلس الوزراء بمنحها خلال الفترة الماضية و التي منحت من قبل المهندش ” شريف اسماعيل ” و ذلك للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية و التي تتعلق بالقيام بحذف مجموعة من المواطنين و الذين قد تم تصنيفهم بأنهم غير مستحقين للدعم من خلال التموين ، و أنهم خلال الفترة الماضية كانوا يحصلوا علي الدعم من خلال التموين طواعية و ذلك من خلال عدم قيامهم بدفع أي غرامات علي حصولهم علي دعم غير مستحق من قبل الدولة ، و ذلك لأنهم قاموا خلال الفترة الماضية بالقيام بصرف السلع الموينية بغير أي وجه حق يمكنهم من القيام بذلك و ذلك بالرغم أنهم غير مستحقين للقيان بذلك ، و أن تلك الفئات التي قد أعطيت مهله من قبل هم المهاجرين و التي تزيد فترة بقاؤهم خارج البلاد عن 6 أشهر و أيضا الوفيات و التي استمر الأقارب في الحصول علي السلع التموينية الخاصة بالمتوفي ، و أصحاب البطاقات التموينية المكررة و الجدير بالذكر أنه قد أوشكت تلك الفترة و التي قد تم السماح بها من قبل علي الانتهاء خلال شهر فبراير الحالي .

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هذا بجانب أن المصدر قد أضاف ايضا بأنه و بعد الانتهاء من المهلة التي قد تم تحديدها و التي ستنتهي مع انتهاء شهر فبراير الحالي فانه سيتم القيام بمحاسبة المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية و ينتمون الي أي من الفئات التي قد سبق ذكرها بأنها غير مستحقة للدعم التمويني ، و أنه سيتم القيام بمحاسبتهم علي جميع السلع التموينية التي تمكنوا من الحصول عليها من خلال تلك البطاقات و ذلك طبقا للأسعار الحالية التي يتعامل بها السوق للسلع و المنتجات الغذائية التي تصرف عن طريق التموين .

هذا و الجدير بالذكر انه سيتم أيضا خلال الفترة القادمة اضافة المواليد الجديد و ذلك من عام 2009 الي عام 2013 ، هذا بالاضافة الي استخراج البطاقات الخاصة بهم و ذلك خلال شهر ابريل المقبل و ذلك بعد قيام الدولة خلال الفترة القادمة باستلام الانتاج الحربي بشكل رسمي ، و الذي يهتم بالمنظومة التابعه للبطاقات التموينية الذكية و ذلك من قبل وزارة التخطيط .