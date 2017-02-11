تكليفات جديدة من قبل السيسي للحكومة للعمل علي انهاء أزمة ارتفاع الأسعار

قام رئيس مصر ” عبد الفتاح السيسي” بعقد اجتماع يوم السبت و كان الاجتماع الذي قام السيسي بعقده مع رئيس مجلس الوزراء و هو المهندس ” شريف اسماعيل ” ، و أيضا السيد محافظ البنك المركزي ، و مجموعة من الوزراء المسؤولين عن الدفاع و كذلك الانتاج الحربي و أيضا الداخلية و الخارجية و العدل بالاضافة الي وزارة المالية و أخيرا الرئيس المسؤول عن المخابرات العامة و كذلك الهيئة الخاصة بالرقابة الادارية .

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هذا و الجدير بالذكر أن الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” قد قام من خلال هذا الاجتماع الذي قام بعقده مع كافة الوزارات بالعمل علي متابعه مجموعة من القضايا الهامة و التي تشغل بدرجة كبيرة الرأي العام المصري ، و قد صدر التصريح الخاص بالاجتماع الذي قام به السيسي مع الوزارات المختلفة من قبل السفير ” علاء يوسف ” و هو المتحدث الرسمي التابع لرئاسة الجمهورية و قام بهذا التقرير من خلال بيان رسمي قام به بعد الانتهاء من عقد الاجتماع ، و قد أضاف ايضا أن الاجتماع الذي قام به السيسي تم من خلاله القيام بمتابعه مجموعة من القرارات التي تتعلق باقتصاد البلاد و التي قد تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ، هذا و كان علي رأس القضايا الاقتصادية التي تم مناقشتها هو الانخفاض المستمر الذي قد شهدته الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي خلال التعاملات في البنوك الرسمية أمام الجنيه المصري ، و كذلك الارتفاعات التي قد شهدها الاحتياطي النقدي للبلاد خلال الفترة الماضية .

و قد قام الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بالعمل علي التشديد علي ضرورة القيام خلال الفترة القادمة علي توفير الاعتمادات المالية و التي يمكن من خلالها القيام بتوفير كافة السلع الغذائية و التي يحتاجها السوق المصرية بشكل كبير ، و ذلك في ظل الارتفاعات المستمرف في الأسعار و التي يعاني منها السوق في الوقت الحالي ، هذا بالاضافة الي أنه يجب أن تكون السلع التي سيتم توفيرها خلال الفترة القادمة ذات أسعار مناسبة للحالة الاجتماعية للمواطن محمدود الدخل بالاضافة الي العمل علي زيادة منافذ البيع للسلع في كافة المحافظات التابعه للجمهورية ، و ذلك من أجل العمل علي تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات خلال الفترة القادمة .