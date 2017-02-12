انخفاض أسعار العملات اليوم الأحد داخل البنك الأهلى.. والدولار يسجل أدنى مستوياته للبيع

أسعار العملات البنك الأهلى، انخفاض أسعار العملات داخل البنك الاهلى المصري اليوم الأحد لموافق 12/2/2017، حيث شهد الدولار الامريكي حالة من الإنحدار المستمرة فى الأيام الاخيرة بعد عدة قفزات خرافية استمرت لشهور داخل الأسواق المصرية والبنوك ايضًا ، حيث سجل الدولار اليوم أدنى مستوياته للبيع فى أخر تحديث له فى الأسعار، حيث انخفض سعر العملات داخل البنك الأهلى المصرى بوجه عام فى آخر تحديث قد أظهره البنك والذى تم منذ قيليل فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاحد، حيث استمر تسجيل إنخفاض الأسعار فى العملات العربية والأجنبية، وقد انخفض اليوم سعر الدولار الأمريكي بعد أن سحل تراجعا قدره قرشين لسعر الشراء، بينما سجل سعر بيع الدولار داخل البنك الأهلى المصري 7 قروش .

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جدير بالذكر أنه قد سجل سعر الدولار الأمريكي بالإضافة إلى أسعار العملات الأجنبية الاخري فى الأسبوع الماضى انخفاضا قد أشار إليه المحللين الإقتصاديين بأنه ملحوظًا وكبيرا، ليأتى الدولار الأمريكي فى نهاية التعاملات الإسبوعية وختام التعاملات داخل البنك الأهلى المصري ويستقر، حيث وصل سعره إلى حوالى 17.77 جنيه عند الشراء، بينما وصل سعر الدولار عند البيع حوالى 17.82 جنيه، للتوقف عملية التعامل داخل البنوك عند هذا الحد حتى صباح اليوم الأحد لتعاود الإنخفاض من جديد فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد داخل البنك الأهلى، ومن جهة اخري استطاع الدولار الأمريكي أن يقوم بتسجيل سعر الصرف الذى وصل سعر شراء الدولا الأمريكي 17.7 جنيه، بينما بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي فيه إلى 17.75 جنيه حتى الآن طبقا للتحديث الثانى الذى تم اليوم،.

بالنسبة لسعر صرف اليورو داخل البنك الأهلى المصري، استطاع اليورو أن يسجل سعر الشراء فيه حوالى 18.7762 جنيه ووصل سعر اليورو داخل البنك الأهلى المصري بعد حالة الإنخفاض فى التداول التى شهدتها أسعار العملات البنك الاهلى، حيث جاء سعر شراء سعر البيع 18.9339 جنيه، وكذلك الحال إنخفض سعر الجنيه الإسترلينى داخل البنك ال أهلى حيث وصل سعر الشراء إلى 22.017 جنيه، وبلغ سعر البيع حوالى 22.2248 جنيه، بينما وصل سعر الريال السعودى حتى الآن بالبنك الأهلى إلى 4.7191 للشراء وبلغ سعر البيع إلى 4.7327 جنيه، ووصل سعر شراء الدرهم الإماراتى بعد حالة الإنخفاض إلى 4.8189، ووصل سعره إلى 4.8327 جنيه، ومن جه اخرى بلغ سعر الدينار الكويتى بالبنك الاهلي حوالى 57.9568 جنيه، بينما وصل سسعر البيع 58.1776 جنيه.