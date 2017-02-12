تغيرات جديدة و مفاجأة في أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة

قام مجموعة من العاملين في قطاع مصر بنشر مجموعة من التصريحات خلال الفترة الماضية و التي قامت بوابة فيتو بعدها بنشرها ، و كانت تلك التصريحات التي قام العاملين بنشرها تتعلق بالتوقعات الخاصة بالتغيرات الجديدة و كذلك المفاجأت التي تتعلق بالأسعار الخاصة بالتعاملات الخاصة بالدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية ، الجدير بالذكر أنه من المقرر حسب التصريحات التي قام بها العملاء أن تلك التغييرات سوف تنشأ خلال تعاملات الأسبوع الجاري ، و قد أكدوا بأنه من المتوقع بنسبة كبيرة جدا أن يحدث انخفاض في الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي حتي يصل سعر الدولار الي 16.50 جنيه ، و أرجعو تلك الانخفاضات المتوقعه في الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي الي مجموعة من العوامل و التي علي رأسها ارتفاع محتوي النقد الأجنبي في البنوك المصرية و ذلك نتيجة العمل علي الحد من القوائم الخاصة بالانتظار ، هذا بالاضافة الي الاشادة الدولية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ، و أيضا تقدم التصنيف الانتمائي الخاص بدولة مصر خلال الفترة الماضية .

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هذا و قد قام نائب رئيس مجلس الادارة الخاص ببنك مصر و هو ” عاكف المغربي” علي أن الفروع التي تنتمي الي البنك قد تمكنت خلال الفترة الماضية من استقبال مبالغ هائلة من الدولار الأمريكي و كان ذلك نتيجة الاقبال الذي قد أظهره المواطنين و ذلك من خلال القيام باستبدال الدولار الأمريكي بالجنيه المصري خشية من أن تقع علي عاتقهم خسائر فادحة مع انتشار عدد من الأخبار حول احتمال تراجع الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة ، و قد دفعهم ذلك التراجع الأخير في الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و التي قد بلغت نحو 100 قرش ، هذا بالاضافة أن نائب رئيس ادارة البنم قد رجح خلال التصريح الذي قام به أن يستمر الانخفاض في الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة ، و أنه من الجدير بالذكر أن السعر الخاص بالدولار الأمريكي من المقرر له أن يصل الي سعر 17 الي 16.5 جنيه ، و ذلك نتيجة تراجع الاقبال علي الدولار الأمريكي خلال التعاملات الحالية في السوق المصرية ، الأمر الذي قد أدي الي زيادة المحتوي الدولاري في البنوك خلال الفترة القادمة ، و الجدير بالذكر أن العضو النتدب محمد أوزالب وهو العضو المنتدب لبنك البلوم مصر ، قد اعلن توقعاته بشأن الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة قائلا بأنه من المتوقع أن تخسر العملة الخضراء ما يقرب من نسبة 14% من القيمة الخاصة بها و ذلك خلال الفترة القادمة .