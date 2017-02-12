تفاصيل يقوم وزير التموين بتوضيحها تتعلق بالبطاقات التموينية التي تم استبعادها

قام وزير التموين ” محمد علي مصيلحي” بالتصريح خلال الفترة الماضية بشأن البطاقات التوينية و التي قد تم استبعادها ، هذا بالاضافة الي الحديث عن مجموعة من البطاقات التموينية و التي قال بأن البيانات الخاصة ببطاقات التموين تلك غير مكتملة ، هذا حيث أكد وزير التموين خلال التصريح الذي قام به بأنه يوجد عدد 12 مليون بطاقة تموين بياناتها غير مكتملة ، و ذلك وفقا لمجموعة من المعايير و التي قد تم تحديدها طبقا لعدد 6 وزارات و ذلك من أجل العمل علي ايصال الدعم المستحق للمواطنين و استبعاد المواطنين الغير مستحقين للدعم ، هذا بالاضافة الي أنه قد أشار أنه قد تم خلال الفترة الماضية القيام بايقاف تلك البطاقات و ذلك لعدم استكمال البيانات الخاصة بها الا أنه و بعد الاعتراض الذي قد أظهره المحافظين فقد تم اعاده تلك البطاقات الي العمل مرة أخري .

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هذا و قد أكد وزير التموين خلال التصريح الذي قام به و الذي يتعلق ببطاقات التموين الغير مكتملة البيانات أن الوزارة المسؤولة عن التموين قد قامت باعاده البطاقات الي العمل مرة أخريو ذلك حرصا من وزارة التموين علي عدم التسبب في أي ضرر الي المواطنين بسبب ايقاف البطاقات الخاصة بهم ، هذا بجانب أنه قد أكد خلال التصريح الذي قام به بأن ما تردد خلال الفترة الماضية من اشاعات حول القيام بحذف بطاقات التموينية لمجموعة من الوظائف لا أساس له من الصحه علي الاطلاق ، هذا و الجدير بالذكر أنه قد أكد أيضا بهذا الشأن أن استبعاد البطاقات لا يكون طبقا للوظيفة التي يقوم بها المواطن و انما طبقا لحجم الدخل الذي يتم اثباته للمواطن .

هذا بجانب أن وزير التموين قد أضاف خلال التصريح الذي قام به بأن وزارة التموين تعاني في الوقت الحالي من فجوة استهلاكية تتعلق بالسلع التموينية خلال الفترة الحالية ، هذا بالاضافة الي أنه قد أكد بأن السبب في تلك الفجوة هو الزيادة السكانية التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي ، و قد أشار كذلك أن التكلفة التي وصل اليها رغيف الخبز خلال الفترة الماضية كانت حوالي 35 قرش بينما التكلفة الحالية قد وصلت الي 60 قرش .