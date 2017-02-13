انخفاض كبير في أسعار الذهب خلال التعاملات في السوق

شهدت الأسعار الخاصة بالذهب خلال الفترة الماضية تراجع كبير جدا قد لوحظ خلال الفترة الماضية من قبل الجميع ، و ذلك خلال التعاملات في السوق المصرية و محلات الصاغة في الفترة الماضية ، هذا و الجدير بالذكر أن الانخفاضات في الأسعار الخاصة بالذهب خلال الفترة الماضية قد جاءت متزامنه مع الانخفاض في الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية خلال التعامل أمام الجنيه المصري في السوق ، و الجدير بالذكر أنه علي الرغم من التراجعات التي قد حدثت في الأسعار الخاصة بالذهب خلال الفترة الحالية الا أن السوق الخاص بالذهب مازال يعاني من ركود في حركات البيع و الشراء بالرغم من تراجع الأسعار ، الأمر الذي دفع العديد من التجار الي اظهار الأسي و الغضب نتيجة لذلك .

Advertisements

هذا و قد أكد أحد المصادر خلال التعاملات في الذهب أن السعر الخاص بالذهب يشهد تراجع كبير خلال الفترة الماضية و ذلك خلال التعاملات في السوق و كذلك محلات الصاغة ، كما أكد علي أن قيمة الجرام عيار 14 يبلغ خلال الفترة الحالية 383 جنيه ، و أن سعر الجرام من عيار 18 يبلغ 493 جنيه ، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 21 سعر 575 جنيه ، في حين أن سعر الجرام لعيار 24 قد تراجع خلال الفترة الماضية ليصل الي سعر 657 جنيه .

هذا و الجدير بالذكر أن المواطنين يراقبون الانخفاضات في الأسعار الخاصة بالذهب و كذلك انخفاض الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية أمام الجنيه المصري علي أمل أن يحدث انخفاض خلال الفترة القادمة في الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات الغذائية خلال التعاملات في السوق المصرية ، هذا و قد أكد عدد من المسؤولين في الحكومة المصرية أنه سيحدث خلال الفترة القادمة تراجع في الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق ، بينما يقوم عدد من المواطنين خلال الفترة الحالية بالعمل علي مراقبة الأسعار الخاصة بالذهب حتي تنخفض الي الأسعار التي تناسبهم من أجل أن يقوموا بشراء الذهب بعد انخفاض الأسعار الخاصة به خلال الفترة القادمة .