وزارة الكهرباء تقدم مقترحات جديدة لزيادة أسعار الكهرباء تُطَبق في يوليو المقبل

تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة لتقديم سته مقترحات جديدة لزيادة أسعار الكهرباء والتي من المقرر أن يتم تطبيقها في يوليو المقبل على فواتير الاستهلاك ,وستقوم الوزارة بتقديم هذه المقترحات لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والذي سيقوم بدراستها واختيار الاقتراح الأنسب للمواطن والذي يضمن حصول الوزارة على مستحقاتها المالية في ظل ارتفاع سعر الدولار عالمياً , وأوضح مصدر بالوزارة , أن الوزارة مكلفة بتقديم عدة مقترحات لمجلس الوزراء لعمل خطة جديدة لزيادة أسعار الطاقة نهاية مايو المقبل، بمل يراعى المواطنين محدودى الدخل وعدم زيادة الأعباء عليهم في ظل للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع أسعار السلع في الأسواق , حيث ستراعي جميع مقترحات الوزارة المواطنين محدودى الدخل الذين يستهلكون أقل من 300 كيلو وات في الشهر، أما من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات فسيتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الكيلو وات ساعة ,جدير بالذكرأن تكلفة الكيلو وات ساعة كانت 86 قرش حتى 30 يونيو 2016 ,ومن المتوقع أن تصل إلى 100 قرش فى 30 يونيو 2017 بسبب ارتفاع سعر الدولار وضريبة القيمة المضافة , وأوضح المصدر أن من يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات لن يحصل على دعم طاقة من الدولة ,وسيتحمل بالكامل تكلفة الكيلو وات لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومحدودى الدخل الذين ستطبق هذه الزيادة عليهم بشكل بسيط يتناسب مع دخلهم الشهرى , مشيرا إلى وجود فريق عمل من الوزارة يعمل حالياً على تحديد سعر الجهود المختلفة من جهد العالى ومنخفض ومتوسط والذي بناء عليه سيتم تحديد أسعار الشرائح الجديدة وفقاً لاستهلاكهم من الجهود.

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50 مليون مواطن يحصلون على دعم الكهرباء في احصائيات العام الماضي :

وأشار المصدر إلى أسعار وإحصائيات العام الماضى، حيث وصل عدد المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم عن 50 كيلو وات 44 مليونا ويحصلون على دعم شهرى نصف مليار جنيه، بينما وصل عدد من يزيد استهلاكه عن 100 كيلو وات 3 ملايين 200 ألف ويحصلون على دعم شهري 2 مليار جنيه ، أما من يزيد استهلاكه عن 200 كيلو وات فيبلغ عددهم 9 ملايين ويحصلون على دعم شهري 9 مليار جنيه , أما الشريحة التي تتراوح من201 إلى 350 كيلو وات , ويحصلون على دعم 11 مليار جنيه، وعددهم 8 ملايين 300 ألف مستهلك ، ثم الشريحة( 351 إلى 650 )كيلو وات،و عددهم 3 مليون 400 ألف فيحصلون على دعم شهري 6 مليار جنيه ,ومن يتراوح (651 إلى 1000) كيلو وات 287 ألف مواطن ويحصلون على دعم 491 مليون جنيه ومن يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على أي دعم.