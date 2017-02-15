كبرى شركات النفط تعلن عن نيتها زيادة الإستثمارات في مصر

أعلنت كبرى الشركات النفطية في الفترة الأخيرة عن نيتها زيادة استثماراتها في مصر بعد توقعات باكتشاف المزيد من حقول الغاز والنفط ,بعد الاكتشاف الكبير لشركة ايني الإيطالية لحقل ظهر في المياة الإقليمية بالبحر المتوسط , الذي يقدر ب 850 مليار متر مكعب من الغاز وفقا لبيان وزارة البترول بعد الاكتشاف في 2015 ,وهو ما تعمل عليه الوزارة في تشجيع الاستثمار للتنقيب عن البترول ,حيث تحولت مصر إلى مستورد رئيسى للغاز فى السنوات الأخيرة بعدما كانت مصدرا صافيا للغاز بسبب تنامى الطلب المحلى الذي تجاوز الإنتاج , وبالتالي تعمل الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب فى إطار خطتها لتحويل مصر إلى مركز لتجارة الغاز فى منطقة البحر المتوسط ,ومن المتوقع، أن يبدأ الإنتاج من حقل ظهر في نهاية العام الجاري، والذي من المتوقع أن يوفر لمصر عملة صعبة بمليارات الدولارات كانت ستنفق على الواردات من الغاز.

Advertisements

الرئيس التنفيذي لشركة إديسون:”مصر ستكون في وضع يمكنها من تصدير الغاز”

وخلال المؤتمر الذي عقد بالقاهرة بحضور مسؤولين تنفيذيين من قطاع النفط والغاز ,أكد “مارك بينايون” الرئيس التنفيذى لمجموعة إديسون الإيطالية للطاقة,والتى تنقب فى مناطق قرب حقل ظُهر,على ثقته من اكتشاف مزيد من حقول الغاز ,مشيراً إلى أن مصر لديها طاقة وفيرة فى خطوط أنابيب الغاز الحالية ومنشآت أخرى فى البنية التحتية، مما يجعل تكلفة أى إنتاج جديد منخفضة ,مشيراً إلى وجود ميزة تنافسية كبيرة فى تكاليف التشغيل فى ظل تغير الأسعار،قائلاً” هذه منطقة نعتقد أننا سنواصل الاستثمار فيها بالمقارنة مع مناطق أخرى أعلى تكلفة” , وأكد بينايون ,أن أسعار الغازستكون مهمة جدا لمصر،مع وجود احتياطيات وفيرة من الغاز، مشيراً إلى تحقق اكتشافات غير عادية ,مؤكداً ثقته فى تحقيق اكتشافات أخرى خلال عامين أو ثلاثة ,حيث إن مصر ستكون فى وضع يمكنها من تصدير الغاز .

شركة”إيني” : الإنتاج من حقل ظهر يبدأ نهاية العام

من جانبه قال” كلاوديو ديسكالزى” الرئيس التنفيذى لإينى المكتشفة للحقل, بأن الانتاج من الحقل سيبدأ قبل نهاية العام,كما أن الشركة مازالت تنقب وتتوقع المزيدا من الاكتشافات ,مشيراً إلى وجود جهد كبيريبذل في حقل ظُهر,بالإضافة لامكانيه إكتشاف شيئا آخر أيضا , جدير بالذكر أن شركة ” بى.بى “التى تعمل فى مصر,قد اشترت حصة قدرها عشرة بالمئة فى ظُهر من شركة” إينى” وتعمل الشركة في الفترة الأخيرة على اقتناص تراخيص للتنقيب بمصر ,وهو ما أكده “بوب دادلى” الرئيس التنفيذى لشركة بى.بى خلال المؤتمرمن أن الشركة تستثمر مزيدا من الأموال فى مصر عن أى دولة أخرى فى العالم مع زيادة الثقة على وجود مزيد من الإكتشافات .