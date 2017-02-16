الدولار يفقد 20% من قيمته أمام الجنيه لأول مرة منذ قرار التعويم وآراء متضاربة من الخبراء حول اسباب التراجع

استمر الدولار الامريكى فى التراجع أمام الجنيه المصري فى الاونة الاخيرة ومنذ أيام قليلة سابقة قد بدء الدولار الامريكى فى الانخفاض أمام قيمة الجنية المصرى وسط آراء متضاربة من المحللين الاقتصاديين ومن يهمهم الامر فى مجال بنوك الصرافة والمضاربين فى الاسواق وفى البورصة وغيرهم ويرجع بعض المحللين انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى الى عدة اسباب اهمها هى زيادة التحويلات القادمة من المصريين بالخارج الى نسبة كبيره عن سابقتها حيث ارتفعت النسبة الى ما يقرب من 15% من قيمة التحويلات التى كانت تأتى من العاملين المصريين بالخارج اى ما يعنى ان قيمة الدولارات التي زادت على قيمة التحويلات السابقة هى حوالى 3.3 مليار دولار ويعد ذلك السبب الأهم وايضا هناك اسباب اخرى رجحها بعض المحللين ان تكون هى السبب فى انخفاض سعر صرف الدولار امام الجنية المصرى وهى عزوف بعض البنوك عن شراء أو بيع الدولار رغبة من تلك البنوك فى انخفاض قيمة الدولار اكثر واكثر وسط تنبؤات تشير الى ان الدولار سوف يستمر فى الهبوط امام قيمة الجنية المصرى ولكن سؤال اغلب المصريين الان هل انخفاض سعر صرف الدولار امام الجنية المصرى سوف ينعكس على المواطن المصرى فى الحد من الغلاء وانخفاض الأسعار للحد من معاناة المواطن المصرى البسيط ومحدودى الدخل والذين يعانون من ضيق العيش و فاضت بهم الدنيا وقال ايضا بعض محللى الاقتصاد ومراكز الصرافة ان ارتفاع قيمة المخزون الدولارى المصرى المصرى من 24 مليار دولار الى حوالى 26.5 مليار دولار تقريبا قد ساهم ايضا بشكل او باخر فى انخفاض سعر صرف الدولار الامريكى امام الجنية المصرى .

Advertisements

اخر سعر لصرف الدولار اليوم

واصل الجنيه المصري اليوم ارتفاعه أمام سعر صرف الدولار يسجل اقل قيمة له منذ فترة وهى 15.95 جنيها على شاشات مختلف البنوك منها بنك قناة السويس كأقل سعر للدولار وجد اليوم، وذلك ليصل إجمالى ما فقده الدولار امام قيمة الجنيه حوالى 20% ذلك مقارنة بأعلى قيمة قد وصل لها الدولار وهى 20 جنيها مصريا منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف للدولار والمعروف “التعويم” خلال الثالث من شهر نوفمبر الماضى.ومنذ قليل سجل سعر صرف الدولار على شاشات بنك إي جي بنك “البنك المصري الخليجي” مسجلاً، 15.99 جنيه مصري، وهو يعد أبرز هبوط سعر الدولار تحت مستوى 16 جنيهاً خلال التعاملات منذ قرار التعويم، فيما قد سجل الدولار أعلى سعر له عبر شاشات بنك بلوم مصر، مسجلا قيمة 16.5 جنيه مصرى.و قد سجل سعر صرف الدولار في البنك الاهلى المصرى “صاحب الحصة السوقية الاكبر والابرز داخل السوق المحلي المصري 16 جنيها للشراء مقابل قيمة 16.05للبيع.