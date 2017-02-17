تأثير إنخفاض الدولار على اللحوم والدواجن فى الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم، على الرغم من إنخفاض أسعار الدولار الأمريكي داخل الأسواق المصرية فى الأيام الماضية بعد عدة قفزات متتالية جنونية أستطاع من خلالها الدولار إلى حد غير مسبوق له، إلا أن أسعار اللحوم والدواجن لم تتأثر بهذا الإنخفاض والتغيير بنفس الصورة كما تأثرت به بعض المواد الغذائية والسلع الإنتاجية الأخري، حيث شهد الدولار إنخفاض كبير وملحوظ على مدار الأسبوعين الماضيين بالبنوك ومكاتب الصرافة بالإضافة إلى السوق السوداء، ولكن كل هذا لم يؤثر على أسعار المواد الغذائية البروتينية مثل اللحوم والدجاج على الرغم من تأثر أسعار الأعلاف وبعض المواد الغذائية الأخري داخل الأسواق المصرية وإنخفاض أسعارها فى هذه الفترة، فلم تتعير أسعار اللحوم وأسعار الدواجن بهذا القدر بل ظلت على ثبات أسعارها واستقرارها، منذ مطلع العام الجديد 2017، وجاء ذلك مخالف للتوقعات الإقتصادية وتحليلات خبراء المال فى كل مكان، حيث كان من المفروض وطبقًا لنظام السوق والذي يتناسب فيه أسعار السلع الغذائية بعلاقة طردية مع أسعار الدولار الأمريكي، حيث أرتفعت أسعار السلع مع أرتفاع أسعار الدولار، وقد إنخفضت أسعار العديد من السلع بعد إنخفاض أسعار الدولار، ولكن فيما يخص أسعار اللحوم والدواجن وعلى الرغم من كثرة التوقعات والتحليلات والأحاديث المالية التى تنبأت بإنخفاض أسعارها هي الأخري، وخاصة بعد أن تأثرت الأسعار بإنخفاض سعر الدولار الأمريكي داخل الأسواق المصرية، إلأ أن أسعار اللحوم وأسعار الدواجن لم يطرأ عليها هذا التأثر حتى الآن، واصرت على المحافظة على استقرارها.

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وجدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذى بدوره يتبع مجلس الوزراء المصري، قد قام بالكشف فى تقريره الأخير الذى قدمه يوم أول من أمس، فيما يخص أسعار اللحوم والدواجن أن أسعارهما قد اختلفت وتأرجحت بين المحافظات المصرية طبقًا لتكلفتها فى المزارع وتحديد الأسعار بين تجار المحافظة الواحدة، حيث ورد أنه قد وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء حتى الآن في محافظة الجيزة 26 جنيها ، بينما قد بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء حتى الآن في محافظة الدقهلية 30 جنيهًا، بينما قد سجل سعر كيلو الدواجن البلدي حتى الآن في محافظة الجيزة حوالى 28 جنيهًا.

وفيما يخص أسعار اللحوم قد جاء فى البيان أنه قد بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز فى محافظة مطروح حوالى 110 جنيها، بينما جاء سعر الكيلو فى محافظة الدقهلية بـ 120 جنيها ، وانخفض قليلاً فى محافظة أسيوط حيث وصل سعر الكيلو فيها بحوالى 115 جنيهًا، بينما وصل بمحافظة مطروح والدقهلية سعر الكيلو مقابل 120 جنيها ، وسجل كيلو لحم البتلو 110 جنيها بالجيزة.