عروض كارفور فبراير 2017: خصومات هائلة على اللحوم والدواجن والزيت والأجهزة الكهربائية حتي 25 فبراير

عروض كارفور، صدر مجموعة من العروض والخصومات الكبيرة داخل محلات كارفور الشهيرة الموجودة فى مصر، حيث اعتادت مجموعة محلات كارفور على تقديم أفضل الأسعار للمواطن المصري بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الخصومات العائلة على أغلب المنتجات لديها من اجل محاربة الغلاء ومساعدة المواطنين المصريين فى الزيادات الكثير والاعباء التى لاحقتها فى كل مكان، وحول هذا الصدد تقدم كارفور مجموعة من العروض المميزة لشهر فبراير 2017، حيث قامت كارفور بعمل العديد من الخصومات الهائلة على عدد كبير من السلع الأساسية والمواد الغذائية بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وعدد كبير من المنتجات المستخدمة بجميع فروع كارفور على مستوي محافظات مصر، وقد جاء فى مجلة كارفور الشهرية، أن العروض والخصومات الكبيرة التى تقدمها الشركة حاليًا سوف تستمر حتى يوم 25 فبراير الحالي أو حتى نفاذ الكمية.

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ومن ضمن المواد الغذائية التى قامت شركة كارفور بعمل العديد من العروض والخصومات عليها فى هذا الشهر كان الأرز ، حيث شهد الأرز عدد من القفزات المتكررة فى سعره داخل السوق المصرية، كما ورد فى مجلة كارفور عدد كبير من الخصومات الهائلة على العديد من الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية بشكل عام ومنها السلع الخاصة بالغسالات بشكل خاصة، وقد جاء فى عروض كارفور لشهر فبراير الجاري غسالة وايت بونت، حيث تم وضع خصم كبير على سعرها وصل إلى 400 جنية، كما يوجد فى مجلة كارفور لشهر فبراير العديد من الخصومات الهائلة على أسعار العديد من مساحيق الغسيل العادية والأوتوماتك، حيث يوجد بالمجلة خصومات على كلاً من السلع أوكسي وتايد وبرسيل.

وجاء فى عروض وخصومات كارفور لشهر فبراير 2017، العديد من الخصومات القوية والمميزة على الأدوات المنزلية فى كل فروع كارفور وعلى جميع أنواعها، كما يوجد فى خصومات كارفور لهذا الشهر عدد كبير من الخصومات على السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيت.