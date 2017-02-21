عروض كارفور Offers Carrefour اليوم الأربعاء 22/2/2017

الآن أحدث عروض كارفور اليوم Offers Carrefour اليوم الأربعاء 22/2/2017، انطلقت مجموعة شركات كارفور مصر بأحدث العروض المميزة والخصومات الكبيرة على أسعار السلع والمنتجات الموجودة داخل محلات كارفور مصر المنتشرة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أعلنت سلسلة محلات كارفور على بدء عرضها الجديد فى فروعها العديدة الموجودة فى محافظات مصر، حيث اعتادت مجموعة محلات كارفور على تقديم أفضل الأسعار للمواطن المصري بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الخصومات والتخفيضات لجميع أفراد العائلة على أغلب المنتجات لديها من اجل محاربة الغلاء ومساعدة المواطنين المصريين فى مواجهة الزيادات الكثير والاعباء التى لاحقتها فى كل مكان وعلى جميع الأسعار بداخل جميع المناطق والمحافظات المصرية، وحول هذا الصدد تقدم سلسلة محلات كارفور مصر مجموعة كبيرة من العروض المميزة والمختلفة والتى ينتظرها الكثيرين والخاصى بشهر فبراير 2017، حيث قامت كارفور بعمل العديد من الخصومات الهائلة على عدد كبير من السلع الأساسية والمواد الغذائية والمنتجات الإستهلاكية بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والاجهزة المنزلية وعدد كبير من المنتجات المستخدمة لجميع أفراد الاسرة وجميع المناسبات بكل فروع كارفور على مستوي محافظات مصر، وقد جاء فى مجلة كارفور والتى تصدر بشكل شهري، أن العروض والخصومات الكبيرة التى تقدمها الشركة حاليًا سوف تستمر فى عرض المنتجات المقدمة بنفس الأسعار بعد الخصم حتى يوم 25 فبراير الحالي 2017 أو حتى نفاذ الكمية الموجودة بالفروع الكثير التابعة لمحلات كارفور بمصر.

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وقد أتى فى مجلة كارفور لشهر فبراير صور عديدة للمنتجات المقرر أن تقوم كارفور بعمل الخصم عليها، ومن ضمن هذه السلع المقدمة بالمجلة، السلع الخاصة بالمواد الغذائية التى قامت شركة كارفور بعمل العديد من العروض والخصومات عليها اليوم، حيث يوجد خصومات على سعر الأرز ، فقد شهد الأرز عدد من القفزات المتكررة فى سعره داخل السوق المصرية، كما ورد فى مجلة كارفور عدد كبير من الخصومات الهائلة على العديد من الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية بشكل عام ومنها السلع الخاصة بالغسالات بشكل خاصة، وقد جاء فى عروض كارفور لشهر فبراير الجاري غسالة وايت بونت، حيث تم وضع خصم كبير على سعرها وصل الخصم عليها إلى 400 جنية ، كما يوجد فى مجلة كارفور الخاصة بشهر فبراير الجارى العديد من الخصومات والتخفيضات الهائلة على أسعار العديد من أنواع مساحيق الغسيل سواء كان للغسالات العادية والغسلات الأوتوماتك، والمواد الخاصة بالتنظيف لأشهر الماركات الموجودة والمنتشرة بالأسواق المصرية الآن ، حيث يوجد بالمجلة خصومات كبيرة على كلاً من السلع أوكسي وتايد وبرسيل.

وجاء فى عروض وخصومات كارفور لشهر فبراير 2017، العديد من الخصومات القوية والمميزة على الأدوات المنزلية فى كل فروع كارفور وعلى جميع أنواعها، كما يوجد فى خصومات كارفور لهذا الشهر عدد كبير من الخصومات على السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيت.

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