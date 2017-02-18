صحف ومواقع عالمية تشيد بالإصلاحات الإقتصادية في مصر

تحدثت صحف ومواقع عالمية عن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية وما لها من أثر إيجابي على تخفيف أزمة الدولار بالإضافة لإقبال المستثمرين الأجانب في الفترة الأخيرة , بعد التحسن التدريجى فى الاقتصاد المصرى الذي يجذب أنظار الغرب الناتج عن تطبيق السياسات الجديدة للدولة المصرية.

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الفاينانشيال تايمز: تحويلات المصريين بالخارج ساهمت فى تعزيز الاقتصاد المصرى.

حيث أصدرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية تقرير لها، أمس ,أشارت فيه إلى بداية عودة المستثمرين الأجانب إلى مصر بعد اتخاذ الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات الإقتصادية التى أدت إلى زيادة قيمة الجنيه المصرى بأكثر من 10% أمام الدولار ,وأضافت الصحيفة بأن زيادة قيمة الجنيه بنحو أمام الدولار منذ بداية الشهر، في الفترة التى طرحت فيها وزارة المالية المصرية سندات خزانة لمستثمرين أجانب بقيمة تزيد عن المليار دولار ,وأشارت الصحيفة إلى السندات الأوروبية التي أصدرتها الحكومة المصرية بقيمة 4 مليارات دولار بنهاية شهر يناير بالإضافة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت فى تعزيز الاقتصاد المصرى , وترجع الصحيفة تجدد إقبال المستثمرين على السوق المصري إلى قرار الحكومة بزيادة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة للتوصل إلى اتفاق قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار فى نوفمبر الماضى ,ووصفت الصحيفة ارتفاع قيمة الجنيه بـالخبر السار للرئيس عبد الفتاح السيسى بعدما كانت الحكومة تحت ضغط من ارتفاع الأسعار نتيجة تدابير التقشف.

موقع بلومبرج :أداء الجنيه المصري هذا الشهر هو أفضل أداء تم رصده من بين 154 عملة .

وفي تقرير آخر لموقع “بلومبرج” الأمريكى استعرض فيه تجارب كلًا من مصر ونيجيريا، فى أزمة الدولارالتي عانت منها كلاً من الدولتين فى نوفمبر الماضى، حيث قال التقرير بأن مصر استطاعت ترويض السوق السوداء بعكس نيجيريا، مشيراً إلى الخطة التي تبنتها مصر للتخلى عن ربط عملتها بالدولار، وترك تحديد قيمة الجنيه لحالة للسوق مشيراً إلى قرار تعويم الجنيه، الذى ساهم في حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى ,وأضاف التقرير بأن الجنيه المصرى فقد أكثر من نصف قيمته أمام الدولار بعد قرار التعويم فى الثالث من نوفمبر ولكن هذه القيمة بدأت في الإنخفاض ليسجل زيادة بنسبة 16% هذا الشهر، وهو أفضل أداء تم رصده من الموقع من بين 154 عملة .