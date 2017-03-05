بنك HSBC يتوقع ارتفاع الدولار لـ 18 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي

توقع بنك إتش إس بي سي HSBC انخفاض قيمة الجنية المصري أمام الدولار ، لتسجل العملة الخضراء 18 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي 2016/2017 بشهر يونيو القادم ، علي أن يكون متوسط سعر العملة الأمريكية خلال العام المالي الحالي 15.96 جنيهاً مصرياً.
الجدير بالذكر أن الجنية فقد أكثر نصف قيمته بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنية في مطلع نوفمبر الماضي ولكنه بدأ في التعافي مع بداية العام الحالي ومع نهاية شهر نوفمبر الماضي شهد الجنية تراجعاً ملحوظاً استمر حتي يومنا هذا.
ويؤثر تغير سعر العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار علي أسعار السلع بشكل مباشر ، ونتيجة لارتفاع أسعار السلع واصل التضحم تسجيل مستويات قياسية في يناير الماضي حيث وصل إلي 29.6% علي أساس سنوي.
وجاء توقع بنك HSBC في تقرير رسمي عن الاقتصاد المصري باستمرار الجنية المصري علي نفس مستواه الحالي علي أن يصل سعره في نهاية العام المالي إلي 18 جنيهاً ويبدأ العام المالي 2017-2018 علي نفس المستوي.
وأضاف البيان أنه من الصعب تحديد القيمة العادلة للجنية المصري لحاجة السوق للتكيف مع النظام الجديد بعد سنوات من الاختلال وأكد علي عدم وضوع رؤية للنمو أو التضخم.
التعليقات
مشكوريييييبيبببن على المجهههههههههههود
والله كل بوم في حال تتغير الأسعار فربنا يصلح الاحوال
بنك محترم فعلا