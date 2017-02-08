سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء : تحديث 8-2-2017 لأسعار العملة الخضراء

سعر الدولار ، هي كلمة يبحث عنها كل متداول وغير متداول للعملة الخضراء اليوم الأربعاء 8 فبراير 2017 ، بالأحري كل مصري يهتم بحال الإقتصاد المصري بعد قرار تعويم الجنية في مطلع نوفمبر الماضي ، في مصر 365 نحرص علي متابعة أحدث تطورات وأسعار الدولار في البنوك المصرية ، حيث يشهد الدولار استقرار كبير بالبنوك والسوق السوداء خلال تعاملات الأيام الماضية وتشهد البنوك الحكومية والأهلية كبنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة والأسكندرية كالمعتاد أقل سعر للشراء من المتداولين وذلك نظراً لإنتشارها في جميع ربوع مصر الموضوع محدث علي مدار اليوم من أجل الوقوف علي مستوي سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء.

Advertisements

موجز أسعار الدولار الأربعاء 8 فبراير 2016 بالبنوك والسوق المصري.

بنك المشرق وبنوك أخري تقدم أعلي سعر للشراء بقيمة 18.10 جنيهاً. مصرف أبو ظبي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 18.00 جنيهاً. السوق السوداء سعر الشراء – 18.10 جنيهاً ، سعر البيع 18.20 جنيهاً. تحديث فوري ؟ للمتابعة فورياً للاندرويد إضغط للمتابعة فورياً للاندرويد إضغط هنا ، وللكمبيوتر إضغط هنا

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 18.1000 18.1500 التنمية والإئتمان الزراعي 18.2000 18.2500 بنك قناة السويس 18.1500 18.2500 البنك المركزي 18.1019 18.2027 البنك الأهلي المتحد 18.1000 18.2000 بنك المشرق 18.1000 18.2000 بنك فيصل 18.1000 18.1500 البنك العربي الافريقي 18.1000 18.2000 بنك مصر 18.0600 18.1100 بنك سايب 18.0500 18.1500 بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500 كريدي أجريكول 18.0500 18.1500 بنك الاستثمار العربي 18.0400 18.1400 بنك الاسكندرية 18.0000 18.1000 البنك الأهلي 18.0000 18.0500 بنك القاهرة 18.0000 18.0500 بنك مصر إيران للتنمية 18.0000 18.2000 بنك بيريوس 17.9999 18.1000 بنك البركة 17.9500 18.0500 البنك التجاري الدولي 17.9500 18.0500 بنك التعمير والإسكان 17.9500 18.0500 البنك المصري الخليجي 17.9500 18.0500 المصرف المتحد 17.9500 18.0500 مصرف ابو ظبي 17.9000 18.0000

أخبار الاقتصاد المصري وأسعار الدولار والعملات اليوم 8 فبراير 2017.

البنك المركزى المصري : واردات مصر تتراجع إلى 13.9 مليار دولار.

في تصريح جديد للبنك المركزي المصري ، تراجع إجمالي واردات مصر خلال الربع الاول من العام المالي الحالي 2017 بقيمة 810 مليون دولار أمريكي ، حيث بلغت قيمة واردات مصر خلال الربع المالي الأول 13.93 مليار دولار بدلاً من 14.74 مليار دولار خلال الربع المالي في عام 2016.

وفي بيان تفصيلي ذكر البنك المركزي المصري أن واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومشتقاتها تراجعت بمقدار 200 مليون دولار لتبلغ 2.6 مليار دولار بدلاً من 2.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016.

في حين بلغت واردات السلع الوسيطة قيمة 3.4 مليار دولار أمريكي بينها قطع غيار وأجزاء سيارات وجرارات بقيمة 376.5 مليون دولار وبوليمرات بروبيلين بقيمة 311.1 مليون دولار وورق مقوي بقيمة 164.6 مليون دولار ومركبات غير عضوية أو عضوية بنحو 269.7 مليون دولار أمريكي.

وفيما يخص السلع الغير معمرة بلغت نحو 2.5 مليار دولار أمريكي منها أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 353.4 مليون دولار ومواد غذائية ولحوم بقيمة 339.9 مليون دولار ولوازم صيدلية بقيمة 315.6 مليون دولار وأقمشة منسوجة بقيمة 227 مليون دولار أمريكي ومنتجات بقيمة 96.2 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلي ملابس جاهزة بقيمة 105.5 مليون دولار أمريكي.

محافظ البنك المركزي : مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادى غير خاضع لشروط أى مؤسسة دولية.

صرحّ محافظ البنك المركزي ، طارق عامر قائلا أن مصر لديها برنامج إصلاحي مستقل غير خاضع لأي شروط أو إملاءات من أي مؤسسة إقتصادية دولية ” صندوق النقد الدولي”. وأضاف عامر في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن البرنامج الإقتصادي المصري يهدف لإصلاح الإقتصاد دون النظر إلي قيود تفرضها مؤسسات دولية.

البنك المركزى: 4 مليارات دولار زيادة في أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر من السندات.

صرّح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق ، رامي أبو النجا أن هناك زيادة 4 مليار دولار أمريكي من إصدار السندات الدولية لمصر في الإحتياطي النقدي المصري للعملات الأجنبية مؤكداً أن ذلك في إطار خطة زيادة موارد إحتياطيات مصر الدولية.

أسعار العملات في السوق السوداء

أما عن باقي أسعار العملات في السوق السوداء وبالتحول لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 20.20 للشراء مقابل 20.35 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 23.60 للشراء و23.90 للبيع، والين الياباني وصل 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وفي إشارة إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 4.97 للشراء مقابل 5.00 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 61.25 للشراء مقابل 61.60 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.10 للشراء و5.15 للبيع، والريال القطري 5.15 للشراء و5.20 للبيع.