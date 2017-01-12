سعر الدولار اليوم في مصر الان بالبنوك والسوق السوداء الخميس 12/1/2017

سعر الدولار اليوم ، تحديث سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري في مصر الان اليوم الخميس 12 يناير 2017 إرتفاعاً في كافة التعاملات بالبنوك والسوق السوداء ، حيث تراجعت أسعار الدولار 35 قروش للشراء بعد مضاربات أمس بين البنوك الحكومية والخاصة وكذلك ارتفع سعر البيع بالبنك ، ويتخطي أعلي سعر للشراء ذلك السعر ليصل لـ 18.75 جنية مصري مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

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ننشر لكم سعر صرف الدولار ببنك مصر والأهلي و CIB والعربي الإفريقي والبركة والمصرف المتحد وكافة البنوك وتأثير قرض صندوق النقد علي سعر الدولار مقابل الجنية وأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري .هذا و قد إنتقل السعر الخاص بالدولار اليوم من إنخفاض إلي إرتفاع كبير مرة أخري ، و قد حدث ذلك فى أغلب البنوك وخاصة بنك مصر و أيضا البنك الأهلي.

تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الخميس 12/1/2017 بالبنوك والسوق السوداء.

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بنك المشرق يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 18.93 جم بنك الإئتمان الزراعي يقدم أقل سعر لبيع الدولار 18.25 جم السوق السوداء سعر الشراء 19.35 جنيهاً – سعر البيع 19.50 جنيهاً

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر إيران للتنمية 18.9200 19.1700 التنمية والإئتمان الزراعي 18.1000 18.2500 مصرف ابو ظبي 18.7700 18.9000 البنك المصري الخليجي 18.8000 18.9000 بنك سايب 18.6500 18.8000 البنك الأهلي 18.5000 18.6000 بنك البركة 18.7510 18.9500 بنك القاهرة 18.6500 18.8000 بنك الاسكندرية 18.7600 18.7900 البنك العربي الافريقي 18.6500 18.8000 البنك المركزي 18.6570 18.8176 بنك مصر 18.5000 18.6000 بنك بلوم مصر 18.6500 18.7500 بنك فيصل 18.4500 18.6000 كريدي أجريكول 18.6000 18.8500 بنك التعمير والإسكان 18.7500 18.9500 بنك بيريوس 18.7750 18.8150 بنك قناة السويس 0.0000 0.0000 المصرف المتحد 18.7500 18.8500 البنك التجاري الدولي 18.6510 18.7510 بنك المشرق 18.9300 18.9900 بنك HSBC 18.9000 19.2500 البنك الأهلي المتحد 18.7500 18.8500 بنك الاستثمار العربي 18.6500 18.7500

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بعد حالة التأرجح التى انتابت الأسواق المصرية فى الفترة الأخيرة بسبب سعر صرف الدولار الأمريكي ومنافسته الشرسة على حساب الجنيه المصريى، وانخفاض العملة الوطنية بالبلاد، أصبح الكثيرون يهتمون بسعر صرف الدولار الامريكي وتعاملاته اليومية فى البنوك المصرية ، وخاصة بعد إرتفاع سعر العملة الخضراء بشكل غير مسبوق فى الفترة الاخيرة داخل البنوك ومن قبلها داخل السوق السوداء، وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي حالة من الإستقرار اليوم الخميس الموافق 5-1- 2017 فى عدد من البنوك المصرية، كما وصل أعلى سعر للشراء للدولار الأمريكي اليوم فى بنك الإسكندرية،بينما سجل أقل سعر للدولار الامريكي كسعر صرف فى البنوك المصرية اليوم الخميس، بنك فيصل الإسلامى، وسوف نستعرض معكم اليوم كل ما يتعلق بسعر الدولار فى البنوك المصرية فى ختام تعاملاته اليوم، حيث سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء، وتراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ورفع قيمة الودائع بالبنوك المصرية.

تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري:

جدير بالذكر أنه قد شهدت البنوك المصرية مزيد من التراجع فى سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري ، وجاء ذلك فى اطار عودة شركات الإستيراد المصرية لإستئناف نشاطاتها المعتادة وطلب المواد والسلع المستوردة من الدول الأخري والتى تحكم تلك العلاقة والتعاملات الدولار الأمريكي، ليزداد طلب المستثمرين وأصحاب الشركات على الدولار الأمريكي التى ترفض البنوك المصرية توفيره لهم، بعد توقفها فى الفترة الماضية عن توفير العملة الخضراء لكلاً من المستوردين والتجار فى السوق المصرية، مما تسبب فى معضلة كبيرة لهم واضطرهم للجوء إلى السوق الغير شرعية من أجل الحصول على العملة الأجنبية وتوفير الدولار، فى اطار سعيهم لإستكمال أعمالهم من الصفقات والحصول على حاجتهم من العملة الخضراء.

رفع قيمة الودائع بالبنوك المصرية:

قرر البنك المركزي المصري مؤخرًا، رفع قيمة الودائع فى البنوك المصرية، حيث جاء قرار البنك المركزي بزيادة قيمة الودائع ذات العائد المتغير، حيث جاء فى بيان قرار البنك المركزي أن نسبة الزيادة فى الودائع ذات العائد المتغير وصلت إلى 125% من إجمالي الودائع، كما طالب البنك المركزي زيادتها بمبلغ 45 مليار جنيه إضافية، وبالفعل لاقي طلبه استجابة كبيرة فى السوق المصرية، حيث جاء فى أول يوم من أيام تطبيق قرار البنك المركزي والذى صدر بخصوص تعويم الجنيه المصري أعلى قيمة من العائدات، حيث وصلت نسبتها إلى 80 مليار جنيه مصري.

وقد صدرت بعض التصريحات من البنك المركزي المصري أن الودائع الموجودة بالبنوك هي الجنيه المصري، حيث ارتفع إجمالى هذه الودائع داخل البنوك المصرية بمقدار 75.3 مليار جنيه، حيث ازدادت بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وتحرير سعر صرف العملة المحلية للجنيه المصري أمام أغلب العملات العربية منها والأجنبية ايضًا، بالإضافة إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية للصرف، قد طرحت مؤخرًا العديد من الشهادات الإدخارية ، حيث ورد أن هذه الشهادات ذات عائد مرتفع ليقب عليها المواطنين، حيث بلغ عائد الشهادات الإدخارية إلى 20%، لتنجح البنوك فى سعيها ويتشجع المواطنين إلى الإستثمار عبر الودائع البنكية كما هو مخطط له.

أسباب عودة إرتفاع الدولار بالسوق السوداء:

بعد حالة الركود التى انتابت السوق السوداء فى الفترة الأخيرة وتوقف الإرتفاعات المتتالية للدولار الأمريكي بعد تطبيق القرار الصادر من البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه والذى أثر بدوره على أسعار الصرف فى السوق السوداء ، عاودت السوق السوداء إزدهارها بسبب عودة رجال الأعمال والتجار والمستثمرين لتنشيط حركة الأستيراد والشراء من الخارج لمما أدي إلى أرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر ما كان عليه سعره منذ قرار تعويم الجنيه المصري، ليستمر سعر صرف الدولار فى الإرتفاع اللامحدود بعد أنقطاع طال داخل الأسواق السوداء والغير قانونية، وجدير بالذكر أنه فى خلال ختام تعاملات اليوم قد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بعد استمرار إرتفاعاته مابين 19.50 إلى 20.10 جنيه، ومن المؤكد أن هذه الأرقام قد تختلف علي حسب المناطق والمحافظات وأسعار الدولار فيها على مدار اليوم والتعاملات بين التجار والبائعين فيه.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء:

سعر الدولار اليوم ، جاء سبب قرار تعويم الجنيه المصري الصادر من البنك المركزي ، هو امتناع البنوك المصرية عن توفير العملة لخضراء للمستثمرين المصريين سواء بالتعامل واتمام الصفقات داخل الدولة أو للإنتهاء من صفقاتهم الخارجية مع الدول الأخري، مما أدي إلى معاناة الأسواق المصرية ونقص حاد فى بعض السلعات الضرورية فى الأسواق المصرية ، خاصة فى الشهور الاخيرة مما وضع المستثمرين والتجار فى مأزق كبير بسبب نقص العملة الصعبة من كلاً من البنوك المصرية والصرافات المعتمدة لدي الحكومة المصرية، ليأتى قرار البنك المركزي مخالف لهدفه حيث سعي التجار والمستثمرين خلف العملة الخضراء فى السوق السوداء مما أدي إلى أرتفاعات متتالية فى العملة الأجنبية وخاصة الدولار في السوق السوداء بشكل كبير ، وعلى الرغم من هذا الإرتفاع إلا أن كل الناس مضطرين إلى التعامل بها والتداول مع تجار السوق السوداء بسبب عدم توفير البنوك بوجه عام للعملة الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي لإستكمال تداولهم وتعاملاتهم واتمام باقى الصفقات الهامة لهم، وهو الأمر الذي اضطر محافظ البنك المركزي ، “طارق عامر”، للتعويم الكامل للجنية المصري داخل البنوك بوجه عام وتحرير سعر الصرف داخلها طبقًا لتعاملاتها اليومية ، حيث ترك الكلمة الأخيرة فى سعر الدولار الأمريكي للبنوك نفسها حيث تتوقف على حسب كمية العرض والطلب لديها كل يوم، ليؤدي كل هذا فى النهاية إلى أمتناع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعاملين داخل مصر عن أستيراد السلع الغذائية أو استيراد الملابس وما يجتاجه المواطنين من الأدوية المختلفة والتى اعتادوا على استيرادها وقدومها من الخارج، وخاصة الأدوية الهامة والضرورية لبعض الأمراض الصعبة والمستعصية ، ومنها أمراض السرطان والتى قد توفى الكثيرين ممن يحملون هذا المرض بسبب عدم توافر الدواء .