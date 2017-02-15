سعر الدولار اليوم الأربعاء 15/2/2017 بالبنوك والسوق السوداء الان : الأهلي يتصدر

سعر الدولار اليوم ، ننشر تحديثات وأخبار سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري في مصر الان اليوم الاربعاء 15 فبراير 2017 انخفاضاً في كافة التعاملات بالبنوك والسوق السوداء ، واستقرار نسبي بعد مضاربات أمس بين البنوك الحكومية والخاصة وكذلك انخفض سعر البيع بالبنك ، ويتخطي أعلي سعر للشراء ذلك السعر ليصل سعر الدولار الى 17.50 جنية مصري مقابل الدولار الأمريكي الواحد فى معظم البنوك .

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ننشر لكم سعر الدولار ببنك مصر والأهلي و CIB والعربي الإفريقي والبركة والمصرف المتحد وكافة البنوك وتأثير قرض صندوق النقد علي سعر الدولار مقابل الجنية وأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري .هذا و قد إنتقل السعر الخاص بالدولار اليوم من إنخفاض إلي انخفاض كبير مرة أخري ، و قد حدث ذلك فى أغلب البنوك وخاصة بنك مصر و أيضا البنك الأهلي.

تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 15/2/2017 بالبنوك والسوق السوداء.

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البنك الاهلى المصري يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.46 جم بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16.45 جم السوق السوداء سعر الشراء 16.45 جنيهاً – سعر البيع 16.50 جنيهاً

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر إيران للتنمية 16.4000 16.6000 التنمية والإئتمان الزراعي 16.4000 16.5000 مصرف ابو ظبي 16.4000 16.5000 البنك المصري الخليجي 16.4500 16.5500 بنك سايب 16.4500 16.5500 البنك الأهلي 16.4600 16.5100 بنك البركة 16.4000 16.5000 بنك القاهرة 16.4000 16.5000 بنك الاسكندرية 16.4000 16.5000 البنك العربي الافريقي 16.4200 16.5200 البنك المركزي 16.5103 16.6138 بنك مصر 16.4000 16.4500 بنك بلوم مصر 16.4500 16.5500 بنك فيصل 16.3500 16.4500 كريدي أجريكول 16.4000 16.5000 بنك التعمير والإسكان 16.4000 16.5000 بنك بيريوس 16.4500 16.5500 بنك قناة السويس 16.4500 16.5500 المصرف المتحد 16.4000 16.5000 البنك التجاري الدولي 16.4000 16.5000 البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 16.5300 16.6000 البنك الأهلي المتحد 16.4000 16.5000 بنك المشرق 16.4000 16.5000 بنك الاستثمار العربي 16.4000 16.5000

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أسباب انهيار الدولار والعملات الاجنبية بالبنوك و السوق السوداء :

حيث تواصل تراجع الدولار منذ الثلاثاء الأسبوع الماضى فى نهاية التعاملات ، وصاحب ذلك الهبوط فى سعر الدولار تحديدا بازدحام كبير للمواطنين على البنوك الحكومية للتخلص من العملة الأمريكية بعد بدء تراجع أسعارها بشكل كبيرة و كانت الصرافات و السوق السوداء قد بدأو فى الانسحاب تدريجياً من المضاربات .

الجدير بالذكر ان البنك المركزى قد اصدر قراراً فى 3/11/2016 بتحرير سعر الجنيه المصرى والبداية لتعويمه والتسعير وفقًا للعرض والطلب ، و اتاحة الحرية الكاملة للبنوك العاملة فى تحديد سعر الدولار و العملات الاخرى من خلال مقدار العرض و الطلب ، وهو ما أدى لتحديد سعر الدولار لكل بنك على حدة بفروق احيانا تكون كبيرة ، وذلك طبقا للعملة المعروضة من الدولار والطلب عليه .

بعد حالة التأرجح التى انتابت الأسواق المصرية فى الفترة الأخيرة بسبب سعر صرف الدولار الأمريكي ومنافسته الشرسة على حساب الجنيه المصريى ، وانخفاض العملة الوطنية بالبلاد ، أصبح الكثيرون يهتمون بسعر صرف الدولار الامريكي وتعاملاته اليومية فى البنوك المصرية ، وخاصة بعد إرتفاع سعر العملة الخضراء بشكل غير مسبوق فى الفترة الاخيرة داخل البنوك ومن قبلها داخل السوق السوداء ، وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي حالة من الإستقرار اليوم الاربعاء الموافق 14- 2 – 2017 فى عدد من البنوك المصرية ، كما وصل أعلى سعر للشراء للدولار الأمريكي اليوم فى بنك HSBC ، بينما سجل أقل سعر للدولار الامريكي كسعر صرف فى البنوك المصرية اليوم الاربعاء ، بنك مصر والبنك الاهلى المصرى ، وسوف نستعرض معكم اليوم كل ما يتعلق بسعر الدولار فى البنوك المصرية فى ختام تعاملاته اليوم، حيث سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء ، وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، ورفع قيمة الودائع بالبنوك المصرية لمقاومة ارتفاع سعر الدولار .

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث لحظة بلحظة :

وقد صدرت بعض التصريحات من البنك المركزي المصري أن الودائع الموجودة بالبنوك هي الجنيه المصري، حيث ارتفع إجمالى هذه الودائع داخل البنوك المصرية بمقدار 75.3 مليار جنيه، حيث ازدادت بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وتحرير سعر صرف العملة المحلية للجنيه المصري أمام أغلب العملات العربية منها والأجنبية ايضًا، بالإضافة إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية للصرف، قد طرحت مؤخرًا العديد من الشهادات الإدخارية ، حيث ورد أن هذه الشهادات ذات عائد مرتفع ليقب عليها المواطنين، حيث بلغ عائد الشهادات الإدخارية إلى 20%، لتنجح البنوك فى سعيها ويتشجع المواطنين إلى الإستثمار عبر الودائع البنكية كما هو مخطط له.

سعر الدولار اليوم فى البنوك :

سعر الدولار اليوم : جدير بالذكر أنه قد شهدت البنوك المصرية مزيد من التراجع فى سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري ، وجاء ذلك فى اطار عودة شركات الإستيراد المصرية لإستئناف نشاطاتها المعتادة وطلب المواد والسلع المستوردة من الدول الأخري والتى تحكم تلك العلاقة والتعاملات الدولار الأمريكي، ليزداد طلب المستثمرين وأصحاب الشركات على الدولار الأمريكي التى ترفض البنوك المصرية توفيره لهم، بعد توقفها فى الفترة الماضية عن توفير العملة الخضراء لكلاً من المستوردين والتجار فى السوق المصرية، مما تسبب فى معضلة كبيرة لهم واضطرهم للجوء إلى السوق الغير شرعية من أجل الحصول على العملة الأجنبية وتوفير الدولار، فى اطار سعيهم لإستكمال أعمالهم من الصفقات والحصول على حاجتهم من العملة الخضراء.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار اليوم ، جاء سبب قرار تعويم الجنيه المصري الصادر من البنك المركزي ، هو امتناع البنوك المصرية عن توفير العملة لخضراء للمستثمرين المصريين سواء بالتعامل واتمام الصفقات داخل الدولة أو للإنتهاء من صفقاتهم الخارجية مع الدول الأخري، مما أدي إلى معاناة الأسواق المصرية ونقص حاد فى بعض السلعات الضرورية فى الأسواق المصرية ، خاصة فى الشهور الاخيرة مما وضع المستثمرين والتجار فى مأزق كبير بسبب نقص العملة الصعبة من كلاً من البنوك المصرية والصرافات المعتمدة لدي الحكومة المصرية، ليأتى قرار البنك المركزي مخالف لهدفه حيث سعي التجار والمستثمرين خلف العملة الخضراء فى السوق السوداء مما أدي إلى أرتفاعات متتالية فى العملة الأجنبية وخاصة الدولار في السوق السوداء بشكل كبير ، وعلى الرغم من هذا الإرتفاع إلا أن كل الناس مضطرين إلى التعامل بها والتداول مع تجار السوق السوداء بسبب عدم توفير البنوك بوجه عام للعملة الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي لإستكمال تداولهم وتعاملاتهم واتمام باقى الصفقات الهامة لهم ، وهو الأمر الذي اضطر محافظ البنك المركزي ، “طارق عامر”، للتعويم الكامل للجنية المصري داخل البنوك بوجه عام وتحرير سعر الصرف داخلها طبقًا لتعاملاتها اليومية ، حيث ترك الكلمة الأخيرة فى سعر الدولار الأمريكي للبنوك نفسها حيث تتوقف على حسب كمية العرض والطلب لديها كل يوم ، ليؤدي كل هذا فى النهاية إلى أمتناع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعاملين داخل مصر عن أستيراد السلع الغذائية أو استيراد الملابس وما يجتاجه المواطنين من الأدوية المختلفة والتى اعتادوا على استيرادها وقدومها من الخارج، وخاصة الأدوية الهامة والضرورية لبعض الأمراض الصعبة والمستعصية ، ومنها أمراض السرطان والتى قد توفى الكثيرين ممن يحملون هذا المرض بسبب عدم توافر الدواء .

استمرار تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري:

سعر الدولار اليوم : بعد حالة الركود التى انتابت السوق السوداء فى الفترة الأخيرة وتوقف الإرتفاعات المتتالية للدولار الأمريكي بعد تطبيق القرار الصادر من البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه والذى أثر بدوره على أسعار الصرف فى السوق السوداء ، عاودت السوق السوداء إزدهارها بسبب عودة رجال الأعمال والتجار والمستثمرين لتنشيط حركة الأستيراد والشراء من الخارج لمما أدي إلى أرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر ما كان عليه سعره منذ قرار تعويم الجنيه المصري، ليستمر سعر صرف الدولار فى الإرتفاع اللامحدود بعد أنقطاع طال داخل الأسواق السوداء والغير قانونية، وجدير بالذكر أنه فى خلال ختام تعاملات اليوم قد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بعد استمرار حيث سجل ما بين 17.00 إلى 17.50 جنيه ، ومن المؤكد أن هذه الأرقام قد تختلف علي حسب المناطق والمحافظات وأسعار الدولار فيها على مدار اليوم والتعاملات بين التجار والبائعين فيه.