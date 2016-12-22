سعر الدولار اليوم الخميس 22/12/2016 في مصر الان بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم ، تحديث سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري في مصر الان اليوم الخميس 22 ديسمبر 2016 إرتفاعاً في كافة التعاملات بالبنوك والسوق السوداء ، حيث ارتفعت أسعار الدولار 10 قروش للشراء بعد مضاربات أمس بين البنوك الحكومية والخاصة وكذلك ارتفع سعر البيع بالبنك ، ويتخطي أعلي سعر للشراء ذلك السعر ليصل لـ 19.40 جنية مصري مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

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هذا و قد إرتفعت أمس أسعار صرف الدولار و ذلك مقابل الجنيه هذا في معظم البنوك و ذلك خلال المعاملات الخاصة ، هذا حيث تسجل الورقة الخضراء 19.40 جنيها للشراء ، هذا وسط الزيادة في الحجم الخاص بالطلب على العملة الأمريكية و ذلك من قبل الشركات و أيضا الأفراد على الدولار.

ننشر لكم سعر صرف الدولار ببنك مصر والأهلي و CIB والعربي الإفريقي والبركة والمصرف المتحد وكافة البنوك وتأثير قرض صندوق النقد علي سعر الدولار مقابل الجنية وأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري .هذا و قد إنتقل السعر الخاص بالدولار اليوم من إنخفاض إلي إرتفاع كبير مرة أخري ، و قد حدث ذلك فى أغلب البنوك وخاصة بنك مصر و أيضا البنك الأهلي.

تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الخميس 22/12/2016 بالبنوك والسوق السوداء.

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بنك المشرق يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 19.40 جم بنك CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 18.75 جم السوق السوداء سعر الشراء 19.80 – 18.90 جنيهاً شراء

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إنتاج المصانع تراجع بنسبة 50% بسبب ارتفاع سعر الدولار.

أعلن رئيس غرفة الصناعات الهندسية ” محمد المهندس “، أن الغرفة حاولت في الفترة الماضية تطوير الصناعات المحلية، وقررت الغرفة استخدام مستلزمات الإنتاج المصنعة محليا بدلا من مستلزمات الانتاج المستوردة، بسبب ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الرئيسية، وأضاف ” محمد المهندس ” أن طاقات إنتاج المصانع التي تعمل في مصر قل بنسبة 50 في المئة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مما قد تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات بالتتابع، فمثلا تسبب ذلك في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة قد تصل إلى حوالى 25 في المئة، وأوضح محمد المهندس أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي هو من تسبب في تضاعف التكاليف الإنتاجية في المصانع.

ارتفاع سعر الدولار ينعكس علي أسعار البويات.

صرح مدير محلات طنطاوي “محمود طنطاوي” بأن الأسعار الخاصة بالبويات قد شهدت ارتفاع خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة الارتفاعات التي قد طرأت علي أسعار الدولار الأمريكي ، حيث تخطت أسعار الدولار الأمريكي خلال الشهور الثلاثة الماضية حاجز ال18 جنيه ، هذا حدث خلال الارتفاعات التي قد شهدها الدولار الأمريكي خلال التعاملات في السوق السوداء و ذلك قبل قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري ، هذا و قد قال أيضا بأن الشركات التي قد قامت برفع الأسعار أولا هي شركات “باكين” و “كابسي” و “سايبس” و “سكيب” و “جوتن” و قال بأن تلك تعد من أكبر خمس شركات بويات تعمل في السوق المحلي ، تفاصيل أكثر عبر الرابط ( أثار ارتفاع الدولار علي البويات ).

اتفاق تاريخي يعقده البنك المركزي للسيطرة علي الارتفاع الجنوني للدولار.

تم اليوم القيام بتوقيع اتفاقية ما بين كل من البنك المركزي المصري و أيضا البنك المركزي الصيني ، هذا من أجل العمل علي تبادل العملات بين كل من مصر و أيضا الصين و تكون كده التبادل حوالي 3 سنوات ، هذا و قد كانت قيمة الاتفاقية التي وقعها البنك المركزي تصل الي 18 مليار يوان صيني ، هذا وتعتبر تلك الالتفاقية و التي قام البنك المركزي بعقدها هي خطوة من أجل العمل علي تقوية التجارة الثنائية ، و أيضا تعزيز الاستثمار ، هذا بالاضافة الي العمل علي استمرار الاستقرار المالي و ذلك في كلا من مصر و أيضا الصين .

هذا بالاضافة الي أن الاتفاق الذي قد تم عقده ما بين كل مصر و أيضا الصين و الذي تبلغ مدته 3 سنوات ، من الممكن أن يتم تجديده خلال الفترة القادمة و ذلك بعد انتهاء تلك المده و يتم ذلك بموافقة كلا الطرفين علي ذلك ، هذا بالاضافة الي أنه سيتم الاتفاق علي القيام بتنفيذ الاتفاقية و ذلك خلال الفترة المقبلة ،هذا بالاضافة الي أن البنوك ستقوم و خلال الفترة القادمة بفتح عدد من المستندات المصرفية و التي ستعمل علي الاستيراد من الصين بعمله اليوان الصيني و ذلك بدلا من الدولار الأمريكي ، هذا و في تلك الحالة فان الطلب علي الدولار الأمريكي سيتراجع خلال الفترة المقبلة ، هذا من أجل العمل علي السيطرة علي الارتفاعات المستمرة في أسعار الدولار الأمريكي و ذلك خلال الفترة القادمة و الحد من الارتفاعات الجنونية التي قد أصابته .

ارتفاع الأسعار 2 جنيه بعد خطاب الرئيس.

قامت الحكومة المصرية مساء يوم الخميس بزيادة الأسعار الخاصة بالسلع التموينية بقيمة 2 جنيه فيما يعرف بالخميس الأسود ، هذا حيث استمرت الحكومة المصرية منذ قرابة الشهرين في الاستمرار علي عادة رفع الأسعار أيام الخميس مما دفع البعض الي تسميته بالخميس الأسود .

هذا و مع الزيادة الخاصة بيوم الخميس الماضي فانها تعتبر المرة الثالثة و التي قد قامت الحكومة فيها برفع الأسعار خلال الشهر الحالي فقط ، هذا حيث شملت الارتفاعات المضافة علي السلع التموينية كلا من الزيوت بأنواعها و كذلك المسلي ” السمن ” و خاصة ما يتم استيرادة من قبل شركتي صافولا و كذلك شركة أرما ، و الجدير بالذكر أن الزيادة التي قد تم اضافتها علي الأسعار تبلغ حوالي 10% من الأسعار الحالية لتلك المنتجات .

سعر الدولار في السوق السوداء : أفضل البنوك التي تقوم بشراء الدولار الأمريكي في مصر .

هذا حيث انتشرت توقعات الخبراء الاقتصاديين اليوم بشأن أزمة الاقتصاد المصري وبالأخص ازمة ارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنيه وتراجع مؤشراته عالميا ,هذا و يستمر الدولار الامريكى فى تحقيق معدلات للارتفاعات الغير مسبوقة ، هذا و يرجع ذلك لجشع التجار بالسوق السوداء والعملة الصعبة و قيامهم باحتكار السوق واكتناز كميات كبيره جدا من العمله الخضراء مما يؤدى الى قلة المعروض وارتفاع السعر واحتكاره من قبل التجار حيث وصل سعر الدولار اليوم الى 19.00 جنيه فى تعاملات السوق الموازية وأكد الخبراء على استمرار المضاربة فى سعر الدولار من قبل التجار لتحقيق أرباح ومكاسب كبيرة مما يؤدي لتفاقم أزمة ارتفاع سعر الدولار فى مصر .

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء خلال التعاملات أمام الجنيه المصري ، حيث انخفاض ملحوظ في التعاملات المالية للدولار الأمريكي، هذا حيث وجود ثبات فعلي في تداول تلك العملة و التي مازالت تقف عند 16 جنيه مصري مقابل الدولار، هذا و قد جاء هذا الإنخفاض بسبب القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري، وربما تشهد الأيام القليلة القادمة حدوث تضاؤل واضح في التعاملات الخاصة بتلك العملة و ذلك بسبب مخاوف البعض هذا بعد قرار الجهات القضائية بالقيام بتحويل التجار المتلاعبين بالعملة من جنحة إلى جناية مع غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى مليون جنيهًا مصريًا، جاء هذا القرار للقضاء تمامًا على تجار العملة في السوق السوداء المصري ،جاءت قرار تعويم الجنيه المصري ليؤثر في كثير من أسعار السلع التموينية بل أيضًا سيكون له تأثير سلبي في ارتفاع بعض السلع الهامة والضرورية للمواطن البسيط وأهمها جميع السلع الخاصة بالدواء المستورد، وكان من نتائج التي ظهرت بسرعة بعد قرار التعويم، زيادة أسعار جميع المنتجات البترولية.

هذا حيث قد استمر اليوم تداول العملة الأمريكية و ذلك بعد القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري ، هذا مع وجود تفاوت بين الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و ذلك من بنك لآخر، هذا حيث كان أعلى سعر يقدر بحوالي 13.60 جنيه ، وكان أقل 13.05 جنيه مصري ، ولكن لكل يوم أرقام وأسعار مختلفة عن سابقه، حيث فنجد هناك تفاوت بسيط بين البنوك في الأسعار الخاصة بصرف الدولار الأمريكي و ذلك أمام الجنيه المصري، هذا حيث تتراوح من 15.50 إلى 15.75 في حالة الشراء، أما في حالة البيع، فالتفاوت موجود بدرجة بسيطة، بحيث تتراوح أسعار البيع في البنوك المصرية بين 15.95 إلى 16.50 جنيهًا مصريًا . وصول الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار ، ولكن الصدمة أتت عندما اشترط صندوق النقد تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية التي تبلغ 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

حيث يبدو أن البنوك المصرية و أيضا الأجنبية وخاصة العاملة فى مصر قد قامت باختيار مبدأ الإختلاف و ذلك فى العمل علي تحديد السعر ، هذا فيما بينها و ذلك من أجل العمل علي جذب المزيد من العملاء وإن كان من الواضح حالة التقارب الشديدة فى الأسعار الخاصة بالبيع و أيضا الشراء بين كل البنوك نظرا لتفعيل خاصية الانتربانك، وهي التي تمكن البنوك من التنسيق فيما بينها حول طلب الدولار بين البيع والشراء وإن كان البنك المركزي قد أعطاها الحرية الكاملة لتحديد سعر البيع والشراء تحت رقابة منه ، وكان عدد من خبراء سوق المال قد أكدوا أن مصر ستعاني تحسنا خلال الفترة القادمة حال إستقرار أسعار الدولار وباقي العملات مقابل الجنيه المصري، مؤكدين أن حالة تعويم العملة ستجعل الكثيرون يعانون إلا أنه فى الوقت ذاته سيكون هناك تحسن، خاصة وأن الإصلاح الإقتصادي يتطلب الكثير.

هذا حيث شهدت أسعار الدولار اليوم إرتفاعا فى معظم البنوك و ذلك بعد القيام بتعويم الجنيه المصرى هذا أمام كل العملات المختلفة و أيضا تحرير السعر الخاص بصرف الجنيه المصرى من أجل أن يرتفع سعر الدولار و ذلك فى بعض البنوك هذا لأكثر من 17 جنيه ، نظرا لزيادة العرض و أيضا الطلب على الدولار، هذا حيث و قد أكد مالصدر بأن حالات الطلب كانت قد إزدادت و بشدة على الدولار وهو ما قد أدي الي زيادة السعر الخاص بالدولار اليوم و ذلك فى البنوك هذا مع حالة الترقب فى السوق السوداء.

هذا ونتيجة لقيام البنك المركزي بمنح السلطة الخاصة بتحديد السعر المناسب للدولار الأمريكي كل بنك علي حدة ، هذا و من أجل العمل علي جذب العملاء و التجار للبنوك و ترك السوق السوداء فقد قام عدد من البنوك برفع الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و يأتي علي رأس تلك البنوك بنك وبنك HSBC الاستثمار العربى وبنك SAIB وبنك بلوم والعربي الأفريقي والبنك الأهلي وبنك مصر البنك التجاري الدولى والمصرف المتحد والبنك العربى الأفريقي وبنك HSBC ومصر إيران وقطر الوطني والاهلى الكويتيو بنك بيريوس وبنك ايران.