سعر الريال السعودي اليوم الاحد 19/2/2017 بالبنوك والسوق السوداء فى مصر الان

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سعر الريال السعودي اليوم الاحد 19/2/2017 بالبنوك والسوق السوداء فى مصر الان
مئة ريال سعودي

سعر الريال اليوم ، أخبار وتحديثات أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنية بداية التعاملات في مصر اليوم الاحد 19 فبراير 2017 وأخبار الريال السعودي بعد قرض صندوق النقد الدولي . ننشر أخر أسعار صرف العملة السعودية بعد فوز ترامب في الإنتخابات الأمريكية و ذلك مقابل العملة المحلية الجنيه المصري ، هذا بعد القرار الخاص بالحكومة المصرية و الذي يتضمن تعويم الجنيه المصري و أيضا ضرب السوق السوداء و ذلك من أجل خفض القيمة الخاصة بصرف العملات الأجنبية و أيضا العربية و ذلك في مقابل الجنيه المصري العمل علي مساواتها بالسوق الموازي البنوك المصرية الرسمية و أيضا مكاتب الصرافة و التي تتم مراقبتها من طرف البنك المركزي في جميع محافظات الجمهورية.

سعر الريال اليوم الاحد 19/2/2017 بالبنوك والسوق السوداء.

بنك كريدي أجريكول أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.24 جم

البنك الاهلى المصرى يقدم أقل سعر لبيع الريال 4.23  جم

السوق السوداء سعر الشراء 4.25 جنيهاً – سعر البيع 4.30 جنيهاً

  • تنبية : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net للوصول من جوجل اكتب – سعر الريال 365 , يمكنك ايضا متابعة كافة الاسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى – وهنكون متواجدين لعرض الأسعار دايما ^_^ ، شكرا لثقتك بنا.
البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.14174.2833
التنمية-والإئتمان-الزراعي4.20354.2570
مصرف-ابو-ظبي4.19384.2402
البنك-المصري-الخليجي4.21294.2402
بنك-سايب4.26644.2933
البنك-الأهلي4.20484.2182
بنك-البركة4.10964.2974
بنك-القاهرة4.16894.2417
بنك-الاسكندرية4.21314.2446
البنك-العربي-الافريقي4.18924.2397
البنك-المركزي4.26724.2946
بنك-مصر4.21014.2214
بنك-بلوم-مصر4.23954.2529
بنك-فيصل-4.27014.3198
كريدي-أجريكول4.22554.2531
بنك-التعمير-والإسكان4.20014.8080
بنك-بيريوس4.21284.2394
بنك-قناة-السويس4.19964.2269
المصرف-المتحد4.21754.2667
البنك-التجاري-الدولي4.19314.2267
البنك-الأهلي-المتحد4.18004.2300
بنك-المشرق4.19004.2400
بنك-الاستثمار-العربي4.22004.2400

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنية المصري :

هذا حيث تزامن مع القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري ارتفاع جميع أنواع المحروقات في الجمهورية والتي  قد أدت إلي غضب عارم واسع في وسط المواطنين و أيضا ارتفاع السعر الخاص بالبنزين والسولار المستخدم للسيارات، هذا ومن المرجح و بسبب زيادة أسعار الوقود ارتفاع سعر الأجرة في مصر مثل اجرة التاكسي والميكروباص وحتي قد تؤدي الي ارتفاع أسعار تذاكر القطارات في الجمهورية.هذا و قد  أكد أغلب المتعاملون و ذلك خلال السوق السوداء على أن الهزة القوية و التي قد تعرض لها الدولار الأمريكي و ذلك خلال اليومين الماضيين فقد أثر و بصورة ملحوظة على الأسعار الخاصة  بالريال السعودي، كما أنهم قد قاموا بتوضيح وجود حالة من الإرتباك التي تنتاب شركة السياحة بوخاصة التي تعمل بمجال السياحة الدينية بعد العديد من التغيرات التي طرأت على الريال السعودي ، هذا وقد كان لقرار البنك المصري حول تعويم الجنيه أثر كبير في هذا الأمر ، لأن البنك جعل عوامل العرض والطلب هي المتحكمة في أسعار الدولار ، وبخاصة بعدما وصل الفارق بين الأسعار الرسمية لصرف الجنيه المصري وبين أسعاره في السوق السوداء لنسبة 100% ، هذا وقد قام البنك المركزي بالقيام بتحديد اسعار صرف إسترشادية بشكل مؤقت بالنسبة للعملية المحلية عند 18 جنيه مصري في مقابل الدولار الأمريكي، كما سُمح أيضا للبنوك بهامش حركة قد بلغت 10% أكثر أو أقل من ذلك السعر، وذلك لحين موعد طرح العطاء الإستثنائي.

سعر الريال السعودي اليوم فى مصر :

سعر الريال اليوم : هذا و بالرغم من إرتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء لكنه عاد للإستقرار بعد الأنتهاء من موسم الحج ، والذى إستمر لمدة شهرين لأداء فريضة الحج وعودة الحجاج الي بلادهم ، مما تسبب فى ذلك الي عودة الأستقرار في السوق السوداء ، كما و يعود السبب الحقيقي وراء استقرار سعر الصرف الخاص بالريال السعودي في السوق السوداء إلى قلة الطلب على الريال السعودي  ، وبحسب التعاملات التي تحدث في الأيام الجارية وبالأخص تعاملات اليوم ، بأن هناك بعض الأخبار التي تؤكد إلى أرتفاع وزيادة سعر صرف الريال السعودي ، ويرجع السب في زيادة سعر الدولار الأمريكي وايضا زيادة سعر اليورو ، وأيضاً يواجه الريال السعودي أرتفاع في سعره في السوق السوداء كما يواجه الدولار نفس الوضع  ، وقد قل تداول الريال السعودي ، بعد أن تم الإنتهاء من موسم الحج والعمرة، ومن خلال التعاملات الحالية، تشهد العملة السعودية حالة غير مستقر في أسعار الصرف والبيع مقابل الجنيه المصري، ويرجع السبب منذ إنتهاء عيد الأضحى المبارك ، وكلما إرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فمن المحتمل إرتفاع الريال السعودي أيضاً خلال الأيام القادمة.

سعر الريال اليوم بالبنوك المصرية :

هذا و بالرغم من إرتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء لكنه عاد للإستقرار بعد الأنتهاء من موسم الحج ، والذى إستمر لمدة شهرين لأداء فريضة الحج وعودة الحجاج الي بلادهم ، مما تسبب فى ذلك الي عودة الأستقرار في السوق السوداء ، كما و يعود السبب الحقيقي وراء استقرار سعر الصرف الخاص بالريال السعودي في السوق السوداء إلى قلة الطلب على الريال السعودي  ، وبحسب التعاملات التي تحدث في الأيام الجارية وبالأخص تعاملات اليوم ، بأن هناك بعض الأخبار التي تؤكد إلى أرتفاع وزيادة سعر صرف الريال السعودي ، ويرجع السبب في زيادة سعر الدولار الأمريكي ، وأيضاً يواجه الريال السعودي أرتفاع في سعره في السوق السوداء كما يواجه الدولار نفس الوضع  ، وقد قل تداول الريال السعودي ، بعد أن تم الإنتهاء من موسم الحج والعمرة ، ومن خلال التعاملات الحالية، تشهد العملة السعودية حالة غير مستقر في أسعار الصرف والبيع مقابل الجنيه المصري ، ويرجع السبب منذ إنتهاء عيد الأضحى المبارك ، وكلما إرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فمن المحتمل إرتفاع الريال السعودي أيضاً خلال الأيام القادمة.