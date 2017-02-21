سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21/2/2017 بالبنوك والسوق السوداء فى مصر الان

سعر الريال اليوم ، أخبار وتحديثات أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنية نهاية التعاملات في مصر اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 وأخبار الريال السعودي بعد قرض صندوق النقد الدولي . ننشر أخر أسعار صرف العملة السعودية بعد فوز ترامب في الإنتخابات الأمريكية و ذلك مقابل العملة المحلية الجنيه المصري ، هذا بعد القرار الخاص بالحكومة المصرية و الذي يتضمن تعويم الجنيه المصري و أيضا ضرب السوق السوداء و ذلك من أجل خفض القيمة الخاصة بصرف العملات الأجنبية و أيضا العربية و ذلك في مقابل الجنيه المصري العمل علي مساواتها بالسوق الموازي البنوك المصرية الرسمية و أيضا مكاتب الصرافة و التي تتم مراقبتها من طرف البنك المركزي في جميع محافظات الجمهورية.

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سعر الريال اليوم الثلاثاء 21/2/2017 بالبنوك والسوق السوداء.

البنك المصري الخليجي واخرين أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.21 جم بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الريال 4.20 جم السوق السوداء سعر الشراء 4.20 جنيهاً – سعر البيع 4.25 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.1157 4.2566 التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.1742 4.2278 مصرف-ابو-ظبي 4.1885 4.2344 البنك-المصري-الخليجي 4.2069 4.2349 بنك-سايب 4.1998 4.2263 البنك-الأهلي 4.1863 4.1998 بنك-البركة 4.0810 4.2677 بنك-القاهرة 4.1425 4.2070 بنك-الاسكندرية 4.1998 4.2313 البنك-العربي-الافريقي 4.1786 4.2290 البنك-المركزي 4.2001 4.2286 بنك-مصر 4.1863 4.1977 بنك-بلوم-مصر 4.1997 4.2264 بنك-فيصل- 4.1641 4.2131 كريدي-أجريكول 4.1777 4.2264 بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080 بنك-بيريوس 4.2073 4.2264 بنك-قناة-السويس 4.1863 4.2131 المصرف-المتحد 4.1645 4.2133 البنك-التجاري-الدولي 4.1996 4.2266 البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 0.0000 0.0000 البنك-الأهلي-المتحد 4.1800 4.2300 بنك-المشرق 4.1900 4.2300 بنك-الاستثمار-العربي 4.1900 4.2200

سعر الريال اليوم بالبنوك المصرية :

هذا و بالرغم من إرتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء لكنه عاد للإستقرار بعد الأنتهاء من موسم الحج ، والذى إستمر لمدة شهرين لأداء فريضة الحج وعودة الحجاج الي بلادهم ، مما تسبب فى ذلك الي عودة الأستقرار في السوق السوداء ، كما و يعود السبب الحقيقي وراء استقرار سعر الصرف الخاص بالريال السعودي في السوق السوداء إلى قلة الطلب على الريال السعودي ، وبحسب التعاملات التي تحدث في الأيام الجارية وبالأخص تعاملات اليوم ، بأن هناك بعض الأخبار التي تؤكد إلى أرتفاع وزيادة سعر صرف الريال السعودي ، ويرجع السبب في زيادة سعر الدولار الأمريكي ، وأيضاً يواجه الريال السعودي أرتفاع في سعره في السوق السوداء كما يواجه الدولار نفس الوضع ، وقد قل تداول الريال السعودي ، بعد أن تم الإنتهاء من موسم الحج والعمرة ، ومن خلال التعاملات الحالية، تشهد العملة السعودية حالة غير مستقر في أسعار الصرف والبيع مقابل الجنيه المصري ، ويرجع السبب منذ إنتهاء عيد الأضحى المبارك ، وكلما إرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فمن المحتمل إرتفاع الريال السعودي أيضاً خلال الأيام القادمة.

سعر الريال السعودي اليوم فى مصر :

سعر الريال اليوم : هذا و بالرغم من إرتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء لكنه عاد للإستقرار بعد الأنتهاء من موسم الحج ، والذى إستمر لمدة شهرين لأداء فريضة الحج وعودة الحجاج الي بلادهم ، مما تسبب فى ذلك الي عودة الأستقرار في السوق السوداء ، كما و يعود السبب الحقيقي وراء استقرار سعر الصرف الخاص بالريال السعودي في السوق السوداء إلى قلة الطلب على الريال السعودي ، وبحسب التعاملات التي تحدث في الأيام الجارية وبالأخص تعاملات اليوم ، بأن هناك بعض الأخبار التي تؤكد إلى أرتفاع وزيادة سعر صرف الريال السعودي ، ويرجع السب في زيادة سعر الدولار الأمريكي وايضا زيادة سعر اليورو ، وأيضاً يواجه الريال السعودي أرتفاع في سعره في السوق السوداء كما يواجه الدولار نفس الوضع ، وقد قل تداول الريال السعودي ، بعد أن تم الإنتهاء من موسم الحج والعمرة، ومن خلال التعاملات الحالية، تشهد العملة السعودية حالة غير مستقر في أسعار الصرف والبيع مقابل الجنيه المصري، ويرجع السبب منذ إنتهاء عيد الأضحى المبارك ، وكلما إرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فمن المحتمل إرتفاع الريال السعودي أيضاً خلال الأيام القادمة.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنية المصري :

هذا حيث تزامن مع القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري ارتفاع جميع أنواع المحروقات في الجمهورية والتي قد أدت إلي غضب عارم واسع في وسط المواطنين و أيضا ارتفاع السعر الخاص بالبنزين والسولار المستخدم للسيارات، هذا ومن المرجح و بسبب زيادة أسعار الوقود ارتفاع سعر الأجرة في مصر مثل اجرة التاكسي والميكروباص وحتي قد تؤدي الي ارتفاع أسعار تذاكر القطارات في الجمهورية.هذا و قد أكد أغلب المتعاملون و ذلك خلال السوق السوداء على أن الهزة القوية و التي قد تعرض لها الدولار الأمريكي و ذلك خلال اليومين الماضيين فقد أثر و بصورة ملحوظة على الأسعار الخاصة بالريال السعودي، كما أنهم قد قاموا بتوضيح وجود حالة من الإرتباك التي تنتاب شركة السياحة بوخاصة التي تعمل بمجال السياحة الدينية بعد العديد من التغيرات التي طرأت على الريال السعودي ، هذا وقد كان لقرار البنك المصري حول تعويم الجنيه أثر كبير في هذا الأمر ، لأن البنك جعل عوامل العرض والطلب هي المتحكمة في أسعار الدولار ، وبخاصة بعدما وصل الفارق بين الأسعار الرسمية لصرف الجنيه المصري وبين أسعاره في السوق السوداء لنسبة 100% ، هذا وقد قام البنك المركزي بالقيام بتحديد اسعار صرف إسترشادية بشكل مؤقت بالنسبة للعملية المحلية عند 18 جنيه مصري في مقابل الدولار الأمريكي، كما سُمح أيضا للبنوك بهامش حركة قد بلغت 10% أكثر أو أقل من ذلك السعر، وذلك لحين موعد طرح العطاء الإستثنائي.