سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27/12/2016 بالبنوك والسوق السوداء الان

سعر الريال اليوم ، اخبار وأسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنية في مصر اليوم الثلاثاء 27-12-2016 وأخبار الريال السعودي بعد قرض صندوق النقد الدولي . ننشر أخر أسعار صرف العملة السعودية بعد فوز ترامب في الإنتخابات الأمريكية و ذلك مقابل العملة المحلية الجنيه المصري ، هذا بعد القرار الخاص بالحكومة المصرية و الذي يتضمن تعويم الجنيه المصري و أيضا ضرب السوق السوداء و ذلك من أجل خفض القيمة الخاصة بصرف العملات الأجنبية و أيضا العربية و ذلك في مقابل الجنيه المصري العمل علي مساواتها بالسوق الموازي البنوك المصرية الرسمية و أيضا مكاتب الصرافة و التي تتم مراقبتها من طرف البنك المركزي في جميع محافظات الجمهورية.

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سعر الريال اليوم الثلاثاء 27/12/2016 بالبنوك والسوق السوداء.

بنك بيريوس يقدم أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 5.0628 جم بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الريال 5.0228 جم السوق السوداء سعر الشراء 5.35 جنيهاً سعر البيع 4.45 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.9378 5.2460 التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.9015 5.0570 مصرف-ابو-ظبي 5.0404 5.1469 البنك-المصري-الخليجي 5.0385 5.0921 بنك-سايب 4.9900 5.0900 البنك-الأهلي 4.9716 5.0253 بنك-البركة 4.8972 5.2368 بنك-القاهرة 4.9208 5.0287 بنك-الاسكندرية 5.0497 5.0619 البنك-العربي-الافريقي 4.9714 5.0929 البنك-المركزي 5.0094 5.0976 بنك-مصر 4.9716 5.0228 بنك-بلوم-مصر 5.0116 5.1186 بنك-فيصل- 4.9850 5.3066 كريدي-أجريكول 4.9713 5.0264 بنك-التعمير-والإسكان 4.2001 5.1430 بنك-بيريوس 5.0628 5.1321 بنك-قناة-السويس 4.9985 5.0536 المصرف-المتحد 4.9867 5.0920 البنك-التجاري-الدولي 4.9639 5.0264 البنك-الأهلي-المتحد 5.0100 5.1700 بنك-المشرق 5.0100 5.1200 بنك-HSBC 5.0383 5.1986 بنك-الاستثمار-العربي 5.0300 5.0900

هذا وأخيراً فقد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار أسعار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في أسعار الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري.

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هذا حيث تزامن مع القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري ارتفاع جميع أنواع المحروقات في الجمهورية والتي قد أدت إلي غضب عارم واسع في وسط المواطنين و أيضا ارتفاع السعر الخاص بالبنزين والسولار المستخدم للسيارات، هذا ومن المرجح و بسبب زيادة أسعار الوقود ارتفاع سعر الأجرة في مصر مثل اجرة التاكسي والميكروباص وحتي قد تؤدي الي ارتفاع أسعار تذاكر القطارات في الجمهورية.

هذا و قد أكد أغلب المتعاملون و ذلك خلال السوق السوداء على أن الهزة القوية و التي قد تعرض لها الدولار الأمريكي و ذلك خلال اليومين الماضيين فقد أثر و بصورة ملحوظة على الأسعار الخاصة بالريال السعودي، كما أنهم قد قاموا بتوضيح وجود حالة من الإرتباك التي تنتاب شركة السياحة بوخاصة التي تعمل بمجال السياحة الدينية بعد العديد من التغيرات التي طرأت على الريال السعودي ، هذا وقد كان لقرار البنك المصري حول تعويم الجنيه أثر كبير في هذا الأمر، لأن البنك جعل عوامل العرض والطلب هي المتحكمة في أسعار الدولار،وبخاصة بعدما وصل الفارق بين الأسعار الرسمية لصرف الجنيه المصري وبين أسعاره في السوق السوداء لنسبة 100% ، هذا وقد قام البنك المركزي بالقيام بتحديد اسعار صرف إسترشادية بشكل مؤقت بالنسبة للعملية المحلية عند 13 جنيه مصري في مقابل الدولار الأمريكي، كما سُمح أيضا للبنوك بهامش حركة قد بلغت 10% أكثر أو أقل من ذلك السعر، وذلك لحين موعد طرح العطاء الإستثنائي.

هذا و بالرغم من إرتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء لكنه عاد للإستقرار بعد الأنتهاء من موسم الحج ، والذى إستمر لمدة شهرين لأداء فريضة الحج وعودة الحجاج الي بلادهم،مما تسبب فى ذلك الي عودة الأستقرار في السوق السوداء ، كما و يعود السبب الحقيقي وراء استقرار سعر الصرف الخاص بالريال السعودي في السوق السوداء إلى قلة الطلب على الريال السعودي ، وبحسب التعاملات التي تحدث في الأيام الجارية وبالأخص تعاملات اليوم ، بأن هناك بعض الأخبار التي تؤكد إلى أرتفاع وزيادة سعر صرف الريال السعودي ، ويرجع السب في زيادة سعر الدولار الأمريكي ، وأيضاً يواجه الريال السعودي أرتفاع في سعره في السوق السوداء كما يواجه الدولار نفس الوضع ، وقد قل تداول الريال السعودي ، بعد أن تم الإنتهاء من موسم الحج والعمرة، ومن خلال التعاملات الحالية، تشهد العملة السعودية حالة غير مستقر في أسعار الصرف والبيع مقابل الجنيه المصري، ويرجع السبب منذ إنتهاء عيد الأضحى المبارك ، وكلما إرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فمن المحتمل إرتفاع الريال السعودي أيضاً خلال الأيام القادمة.

هذا و بالرغم من إرتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء لكنه عاد للإستقرار بعد الأنتهاء من موسم الحج ، والذى إستمر لمدة شهرين لأداء فريضة الحج وعودة الحجاج الي بلادهم،مما تسبب فى ذلك الي عودة الأستقرار في السوق السوداء ، كما و يعود السبب الحقيقي وراء استقرار سعر الصرف الخاص بالريال السعودي في السوق السوداء إلى قلة الطلب على الريال السعودي ، وبحسب التعاملات التي تحدث في الأيام الجارية وبالأخص تعاملات اليوم ، بأن هناك بعض الأخبار التي تؤكد إلى أرتفاع وزيادة سعر صرف الريال السعودي ، ويرجع السب في زيادة سعر الدولار الأمريكي ، وأيضاً يواجه الريال السعودي أرتفاع في سعره في السوق السوداء كما يواجه الدولار نفس الوضع ، وقد قل تداول الريال السعودي ، بعد أن تم الإنتهاء من موسم الحج والعمرة، ومن خلال التعاملات الحالية، تشهد العملة السعودية حالة غير مستقر في أسعار الصرف والبيع مقابل الجنيه المصري، ويرجع السبب منذ إنتهاء عيد الأضحى المبارك ، وكلما إرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فمن المحتمل إرتفاع الريال السعودي أيضاً خلال الأيام القادمة.