سعر الريال السعودي اليوم السبت 11/2/2017 بالسوق السوداء والبنوك فى مصر الان

سعر الريال اليوم ، اخبار وتحديثات أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنية نهاية التعاملات في مصر اليوم السبت 11-2-2017 وأخبار الريال السعودي بعد قرض صندوق النقد الدولي . ننشر أخر أسعار صرف العملة السعودية بعد فوز ترامب في الإنتخابات الأمريكية و ذلك مقابل العملة المحلية الجنيه المصري ، هذا بعد القرار الخاص بالحكومة المصرية و الذي يتضمن تعويم الجنيه المصري و أيضا ضرب السوق السوداء و ذلك من أجل خفض القيمة الخاصة بصرف العملات الأجنبية و أيضا العربية و ذلك في مقابل الجنيه المصري العمل علي مساواتها بالسوق الموازي البنوك المصرية الرسمية و أيضا مكاتب الصرافة و التي تتم مراقبتها من طرف البنك المركزي في جميع محافظات الجمهورية.

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سعر الريال اليوم السبت 11/2/2017 بالبنوك والسوق السوداء.

بنك المشرق يقدم أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.79 جم البنك المصرى الخليجى يقدم أقل سعر لبيع الريال 4.70 جم السوق السوداء سعر الشراء 4.65 جنيهاً – سعر البيع 4.75 جنيهاً

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك-المشرق 4.7900 4.8300 البنك-المركزي 4.7678 4.7978 بنك-فيصل- 4.7481 4.7677 بنك-مصر 4.7434 4.7542 البنك-الأهلي 4.7380 4.7517 التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.7335 4.7875 بنك-بلوم-مصر 4.7327 4.7597 بنك-بيريوس 4.7194 4.7464 البنك-العربي-الافريقي 4.7142 4.7596 بنك-سايب 4.7100 4.7400 بنك-الاستثمار-العربي 4.7100 4.7400 بنك-الاسكندرية 4.7064 4.7377 بنك-قناة-السويس 4.7060 4.7331 البنك-الأهلي-المتحد 4.7000 4.7500 البنك-التجاري-الدولي 4.6840 4.7209 كريدي-أجريكول 4.6817 4.7331 مصرف-ابو-ظبي 4.6715 4.7197 بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.6643 4.8321 البنك-المصري-الخليجي 4.6639 4.6950 بنك-القاهرة 4.6438 4.7219 المصرف-المتحد 4.6419 4.6933 بنك-البركة 4.5240 4.7281 بنك-التعمير-والإسكان 4.2001 5.1430

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنية المصري :

هذا حيث تزامن مع القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري ارتفاع جميع أنواع المحروقات في الجمهورية والتي قد أدت إلي غضب عارم واسع في وسط المواطنين و أيضا ارتفاع السعر الخاص بالبنزين والسولار المستخدم للسيارات، هذا ومن المرجح و بسبب زيادة أسعار الوقود ارتفاع سعر الأجرة في مصر مثل اجرة التاكسي والميكروباص وحتي قد تؤدي الي ارتفاع أسعار تذاكر القطارات في الجمهورية.هذا و قد أكد أغلب المتعاملون و ذلك خلال السوق السوداء على أن الهزة القوية و التي قد تعرض لها الدولار الأمريكي و ذلك خلال اليومين الماضيين فقد أثر و بصورة ملحوظة على الأسعار الخاصة بالريال السعودي، كما أنهم قد قاموا بتوضيح وجود حالة من الإرتباك التي تنتاب شركة السياحة بوخاصة التي تعمل بمجال السياحة الدينية بعد العديد من التغيرات التي طرأت على الريال السعودي ، هذا وقد كان لقرار البنك المصري حول تعويم الجنيه أثر كبير في هذا الأمر ، لأن البنك جعل عوامل العرض والطلب هي المتحكمة في أسعار الدولار ، وبخاصة بعدما وصل الفارق بين الأسعار الرسمية لصرف الجنيه المصري وبين أسعاره في السوق السوداء لنسبة 100% ، هذا وقد قام البنك المركزي بالقيام بتحديد اسعار صرف إسترشادية بشكل مؤقت بالنسبة للعملية المحلية عند 18 جنيه مصري في مقابل الدولار الأمريكي، كما سُمح أيضا للبنوك بهامش حركة قد بلغت 10% أكثر أو أقل من ذلك السعر، وذلك لحين موعد طرح العطاء الإستثنائي.

سعر الريال اليوم بالبنوك المصرية :

هذا و بالرغم من إرتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء لكنه عاد للإستقرار بعد الأنتهاء من موسم الحج ، والذى إستمر لمدة شهرين لأداء فريضة الحج وعودة الحجاج الي بلادهم،مما تسبب فى ذلك الي عودة الأستقرار في السوق السوداء ، كما و يعود السبب الحقيقي وراء استقرار سعر الصرف الخاص بالريال السعودي في السوق السوداء إلى قلة الطلب على الريال السعودي ، وبحسب التعاملات التي تحدث في الأيام الجارية وبالأخص تعاملات اليوم ، بأن هناك بعض الأخبار التي تؤكد إلى أرتفاع وزيادة سعر صرف الريال السعودي ، ويرجع السبب في زيادة سعر الدولار الأمريكي ، وأيضاً يواجه الريال السعودي أرتفاع في سعره في السوق السوداء كما يواجه الدولار نفس الوضع ، وقد قل تداول الريال السعودي ، بعد أن تم الإنتهاء من موسم الحج والعمرة، ومن خلال التعاملات الحالية، تشهد العملة السعودية حالة غير مستقر في أسعار الصرف والبيع مقابل الجنيه المصري، ويرجع السبب منذ إنتهاء عيد الأضحى المبارك ، وكلما إرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فمن المحتمل إرتفاع الريال السعودي أيضاً خلال الأيام القادمة.

سعر الريال السعودي اليوم فى مصر :

سعر الريال اليوم : هذا و بالرغم من إرتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء لكنه عاد للإستقرار بعد الأنتهاء من موسم الحج ، والذى إستمر لمدة شهرين لأداء فريضة الحج وعودة الحجاج الي بلادهم ، مما تسبب فى ذلك الي عودة الأستقرار في السوق السوداء ، كما و يعود السبب الحقيقي وراء استقرار سعر الصرف الخاص بالريال السعودي في السوق السوداء إلى قلة الطلب على الريال السعودي ، وبحسب التعاملات التي تحدث في الأيام الجارية وبالأخص تعاملات اليوم ، بأن هناك بعض الأخبار التي تؤكد إلى أرتفاع وزيادة سعر صرف الريال السعودي ، ويرجع السب في زيادة سعر الدولار الأمريكي وايضا زيادة سعر اليورو ، وأيضاً يواجه الريال السعودي أرتفاع في سعره في السوق السوداء كما يواجه الدولار نفس الوضع ، وقد قل تداول الريال السعودي ، بعد أن تم الإنتهاء من موسم الحج والعمرة، ومن خلال التعاملات الحالية، تشهد العملة السعودية حالة غير مستقر في أسعار الصرف والبيع مقابل الجنيه المصري، ويرجع السبب منذ إنتهاء عيد الأضحى المبارك ، وكلما إرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فمن المحتمل إرتفاع الريال السعودي أيضاً خلال الأيام القادمة.