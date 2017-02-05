سعر الدولار اليوم الاحد 5 فبراير 2017 فى مصر الان بالبنوك و السوق الموازي

سعر الدولار اليوم ، موجز اخبار وأسعار صرف الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الاحد 5-2-2017 في تعاملات اليوم بالبنوك والسوق السوداء حيث ارتفعت الأسعار في بنك مصر والأهلي والتجاري الدولي CIB والعربي الإفريقي والبركة وكافة البنوك الحكومية والخاصة.

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ننشر سعر الدولار الأمريكي اليوم بعد الإجراءات التي قام البنك المركزي باتخاذها مؤخرا . هذا و قد واصل سعر الدولار فى السوق السوداء العديد من الارتفاعات الطفيفة و ذلك عن أسعار البنوك. هذا حيث قد اسهم قرار تعويم الجنيه و أيضا تحرير سعر الصرف إلي تقليص السوق السوداء و قد حدث ذلك بشكل كبير جدا خاصة بعدما تقلص السعر بين السوق الرسمية والسوق السوداء بحوالي 50 قرش.هذا ويبدو أن البنوك ستتخذ المبدأ الخاص بالتنافس وذلك من أجل زيادة العملاء و أيضا مخزون العملة الصعبة لها لتلبية إحتياجات العملاء لديها .

تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية .

سعر الدولار اليوم الاحد 5-2-2017 : تحديث أول بأول من مصر 365.

بنك المشرق يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 18.50 جم البنك الاهلى المصرى واخرين يقدمون أقل سعر لبيع الدولار 18.35 جم السوق السوداء سعر الشراء 18.55 جنية – سعر البيع 18.65 جنيهاً

تنبية : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر الدولار 365 , يمكنك ايضا متابعة كافة الاسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى – وهنكون متواجدين لعرض الأسعار دايما ^_^ ، شكرا لثقتك بنا .

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر إيران للتنمية 18.3500 18.4000 التنمية والإئتمان الزراعي 18.3000 18.3500 مصرف ابو ظبي 18.4000 18.6000 البنك المصري الخليجي 18.4500 18.5500 بنك سايب 18.3500 18.5500 البنك الأهلي 18.3000 18.3500 بنك البركة 18.3500 18.4000 بنك القاهرة 18.3500 18.4000 بنك الاسكندرية 18.4300 18.6800 البنك العربي الافريقي 18.4000 18.6200 البنك المركزي 18.3797 18.5203 بنك مصر 18.3500 18.4000 بنك بلوم مصر 18.3000 18.4000 بنك فيصل 18.3000 18.3500 كريدي أجريكول 18.3500 18.5500 بنك التعمير والإسكان 18.3500 18.4500 بنك بيريوس 18.3500 18.4500 بنك قناة السويس 18.3500 18.4500 المصرف المتحد 18.3000 18.4000 البنك التجاري الدولي 18.3510 18.5010 بنك HSBC 18.7500 19.0000 البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 18.4500 18.5000 البنك الأهلي المتحد 18.3500 18.5000 بنك المشرق 18.5000 18.6500 بنك الاستثمار العربي 18.3400 18.4900

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سعر الدولار اليوم ، هذا وعلى الرغم من العديد من الإجراءات الصارمة و التي قد مارسهتا الحكومة المصرية و قد حدث ذلك متمثلةً بالبنك المركزي ووزارة الداخلية لضبط سوق العملات، إلا أن الأسعار لم تثبت ولم تستقر، بل علي العكس منن ذلك تماماً حيث ترتفع بين الحين والآخر و ذلك لتشهد حالة من الارتفاعات و أيضا التخبط و ذلك دون الاكتراث لإجراءات الحكومة والقوانين و التي قد وضعها البنك المركزي من أجل الحفاظ علي الاقتصاد المصري، وهذا من أجل العمل علي ضبط سعر الدولار في الأسواق المصرية .

هذا حيث ارتفعت الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري و ذلك في البنوك المركزية ، الأمر الذي يعني ارتفاع رسمي في سعر الدولار الأمريكي مما أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية ، حيث تعتمد أسعار السلع و بشكل كبير علي سعر الدولار الأمريكي ، هذا حيث جاء القرار الخاصة بقيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري بناء علي الطلب من قبل صندوق النقد الدولي و ذلك من أجل الموافقه علي طلب القرض المقدم من قبل مصر .

حيث بدأت الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري بسلوك طريق جديد غير الذي كانت تسكلة و حدث ذلك بدءا من يوم الجمعة الماضي ، هذا حيث ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات في البنوك و استمرت في الارتفاعات المستمرة و ذلك الي أن اقتربت الأسعار الخاصة بالدولار في البنوك بتلك التي يتعامل بها التجار في السوق السوداء ، حيث تجاوزت الأسعار مبلغ الــ 18.5 جنيه ، هذا في معظم البنوك المركزية في مصر .

هذا و قد بدأت القضية الخاصة بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل معمق، وذلك تزامناً مع القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري، والذي قد نص على القيام بترك الأسواق الخاصة بالصرف المصري تحدد قيمة سعر الدولار في مصر بدون رقابة أو اطلاع من البنك المركزي والحكومة المصرية، هذا و لم يكن الأمر مجدياً أونافعاً بعد هذا القرار، هذا كما أن الاعتقاد الخاص بالحكومة المصرية أن عملية التعويم سوف تجعل من الدولار عملة رخيصة الثمن في الأسواق و ذلك في ظل ارتفاع سعرها من أجل العمل علي تقليل عمليات التداول .

سعر الدولار اليوم : هذا و قد حدث تراجع نسبي يشهده السعر الخاص بالدولار في السوق السوداء بتعاملات مساء هذا اليوم ، هذا و قد تراجع السعر الخاص بالعملة الأمريكية هذا و قد وجاء هذا الهبوط في الأسعار و ذلك بعد القفزة السريعة و التي قد رفعت القيمة الخاصة بالورقة الخضراء و ذلك الى أكثر من 40 قرشاً هذا في الأيام القليلة الماضية ، لتشهد أسعار الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري انخفاضاً طفيف من جديد، وثبات سعر صرف الورقة الخضراء في السوق الموازي ، وحسب ما أفاد به خبراء الاقتصاد المصري المطلعين، هذا و قد قالوا بأن الدولار سينتابه في الأيام القليلة القادمة ارتفاعاً جنونياً، و قد كانوا متوقعين حدوث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 19 جنيهاً بسبب ندرة الورقة الأمريكية في السوق السوداء والبنك المركزي، فالجدير أن البنك المركزي المصري بات يعاني من عجز كبير في احتياطي النقد من العملات الأجنبية الصعبة وخصوصاً عملة الدولار الأمريكي .