سعر الدولار اليوم بالبنوك و السوق الموازي الأربعاء 15 فبراير 2017 فى مصر الان

سعر الدولار اليوم ، موجز أسعار الدولار في بداية التعاملات اخبار وأسعار صرف الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الاربعاء 15-2-2017 في تعاملات اليوم بالبنوك والسوق السوداء حيث انخفضت الأسعار في بنك مصر والأهلي والتجاري الدولي CIB والعربي الإفريقي والبركة وكافة البنوك الحكومية والخاصة.

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ننشر سعر الدولار الأمريكي اليوم بعد الإجراءات التي قام البنك المركزي باتخاذها مؤخرا . هذا و قد واصل سعر الدولار فى السوق السوداء العديد من الارتفاعات الطفيفة و ذلك عن أسعار البنوك. هذا حيث قد اسهم قرار تعويم الجنيه و أيضا تحرير سعر الصرف إلي تقليص السوق السوداء و قد حدث ذلك بشكل كبير جدا خاصة بعدما تقلص السعر بين السوق الرسمية والسوق السوداء بحوالي 40 قرش . هذا ويبدو أن البنوك ستتخذ المبدأ الخاص بالتنافس وذلك من أجل زيادة العملاء و أيضا مخزون العملة الصعبة لها لتلبية إحتياجات العملاء لديها .

تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية .

سعر الدولار اليوم الاربعاء 15-2-2017 : تحديث أول بأول من مصر 365.

البنك الاهلى المصري يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.46 جم بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16.45 جم السوق السوداء سعر الشراء 16.45 جنية – سعر البيع 16.50 جنيهاً

تنبية : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر الدولار 365 , يمكنك ايضا متابعة كافة الاسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى – وهنكون متواجدين لعرض الأسعار دايما ^_^ ، شكرا لثقتك بنا .

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر إيران للتنمية 16.4000 16.6000 التنمية والإئتمان الزراعي 16.4000 16.5000 مصرف ابو ظبي 16.4000 16.5000 البنك المصري الخليجي 16.4500 16.5500 بنك سايب 16.4500 16.5500 البنك الأهلي 16.4600 16.5100 بنك البركة 16.4000 16.5000 بنك القاهرة 16.4000 16.5000 بنك الاسكندرية 16.4000 16.5000 البنك العربي الافريقي 16.4200 16.5200 البنك المركزي 16.5103 16.6138 بنك مصر 16.4000 16.4500 بنك بلوم مصر 16.4500 16.5500 بنك فيصل 16.3500 16.4500 كريدي أجريكول 16.4000 16.5000 بنك التعمير والإسكان 16.4000 16.5000 بنك بيريوس 16.4500 16.5500 بنك قناة السويس 16.4500 16.5500 المصرف المتحد 16.4000 16.5000 البنك التجاري الدولي 16.4000 16.5000 البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 16.5300 16.6000 البنك الأهلي المتحد 16.4000 16.5000 بنك المشرق 16.4000 16.5000 بنك الاستثمار العربي 16.4000 16.5000

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اسعار صرف الدولار اليوم فى البنوك و السوق الموازي :

حيث بدأت الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري بسلوك طريق جديد غير الذي كانت تسكلة و حدث ذلك بدءا من يوم الثلاثاء الماضي ، هذا حيث انخفضت أسعار الدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات في البنوك و استمرت في الانخفاضات المستمرة و ذلك الي أن اقتربت الأسعار الخاصة بالدولار في البنوك بتلك التي يتعامل بها التجار في السوق السوداء ، حيث انخفضت اسعار صرف الدولار بالبنوك مبلغ الــ 17.5 جنيه ، هذا في معظم البنوك المركزية في مصر .

هذا و قد بدأت القضية الخاصة بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل معمق، وذلك تزامناً مع القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري، والذي قد نص على القيام بترك الأسواق الخاصة بالصرف المصري تحدد قيمة سعر الدولار في مصر بدون رقابة أو اطلاع من البنك المركزي والحكومة المصرية، هذا و لم يكن الأمر مجدياً أونافعاً بعد هذا القرار، هذا كما أن الاعتقاد الخاص بالحكومة المصرية أن عملية التعويم سوف تجعل من الدولار عملة رخيصة الثمن في الأسواق و ذلك في ظل ارتفاع سعرها من أجل العمل علي تقليل عمليات التداول .

سعر الدولار اليوم فى مصر مقابل الجنية:

هذا و قد حدث تراجع نسبي يشهده السعر الخاص بالدولار في السوق السوداء بتعاملات مساء امس ، هذا و قد تراجع السعر الخاص بالعملة الأمريكية هذا و قد وجاء هذا الهبوط في الأسعار و ذلك بعد الانخفاض السريع و الذى قد بلغ ذلك الانخفاض فى سعر الدولار الى أكثر من 150 قرشاً هذا في الأيام القليلة الماضية ، لتشهد أسعار الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري انخفاضاً من جديد ، وثبات سعر صرف الورقة الخضراء في السوق الموازي ، وحسب ما أفاد به خبراء الاقتصاد المصري المطلعين، هذا و قد قالوا بأن الدولار سينتابه في الأيام القليلة القادمة ارتفاعاً جنونياً ، و قد كانوا متوقعين حدوث وصل سعر صرف الدولار الـى حاجز الـ 17 جنيهاً بسبب ندرة الورقة الأمريكية في السوق السوداء والبنك المركزي، فالجدير أن البنك المركزي المصري بات يعاني من عجز كبير في احتياطي النقد من العملات الأجنبية الصعبة وخصوصاً عملة الدولار الأمريكي .

استمرار هبوط سعر الدولار اليوم فى مصر :

هذا حيث انخفضت الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري و ذلك في البنوك المركزية ، الأمر الذي يعني ارتفاع رسمي في سعر الدولار الأمريكي مما أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية ، حيث تعتمد أسعار السلع و بشكل كبير علي سعر الدولار الأمريكي ، هذا حيث جاء القرار الخاصة بقيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري بناء علي الطلب من قبل صندوق النقد الدولي و ذلك من أجل الموافقه علي طلب القرض المقدم من قبل مصر .

هذا وعلى الرغم من العديد من الإجراءات الصارمة و التي قد مارسهتا الحكومة المصرية و قد حدث ذلك متمثلةً بالبنك المركزي ووزارة الداخلية لضبط سوق العملات، إلا أن الأسعار لم تثبت ولم تستقر، بل علي العكس منن ذلك تماماً حيث ترتفع بين الحين والآخر و ذلك لتشهد حالة من الارتفاعات و أيضا التخبط و ذلك دون الاكتراث لإجراءات الحكومة والقوانين و التي قد وضعها البنك المركزي من أجل الحفاظ علي الاقتصاد المصري، وهذا من أجل العمل علي ضبط سعر الدولار في الأسواق المصرية .