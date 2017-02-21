سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 فى مصر الان بالبنوك و ارتفاع بالسوق الموازي : نهاية التعاملات

سعر الدولار اليوم ، موجز أسعار الدولار في منتصف التعاملات اخبار وأسعار صرف الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 21-2-2017 في تعاملات اليوم بالبنوك والسوق السوداء حيث انخفضت الأسعار في بنك مصر والأهلي والتجاري الدولي CIB والعربي الإفريقي والبركة وكافة البنوك الحكومية والخاصة.

Advertisements

ننشر سعر الدولار اليوم بعد الإجراءات التي قام البنك المركزي باتخاذها مؤخرا . هذا و قد واصل سعر الدولار فى السوق السوداء التراجعات الطفيفة و ذلك عن أسعار البنوك. هذا حيث قد اسهم قرار تعويم الجنيه و أيضا تحرير سعر الصرف إلي تقليص السوق السوداء و قد حدث ذلك بشكل كبير جدا خاصة بعدما تقلص السعر بين السوق الرسمية والسوق السوداء بحوالي 40 قرش . هذا ويبدو أن البنوك ستتخذ المبدأ الخاص بالتنافس وذلك من أجل زيادة العملاء و أيضا مخزون العملة الصعبة لها لتلبية إحتياجات العملاء لديها .

تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-2-2017 : تحديث أول بأول من مصر 365.

البنك المصري الخليجي واخرين أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.78 جم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.74 جم السوق السوداء سعر الشراء 16.15 جنية – سعر البيع 16.30 جنيهاً

تنبية : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر الدولار 365 , يمكنك ايضا متابعة كافة الاسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى – وهنكون متواجدين لعرض الأسعار دايما ^_^ ، شكرا لثقتك بنا .

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر إيران للتنمية 15.7500 15.8500 التنمية والإئتمان الزراعي 15.7000 15.8000 مصرف ابو ظبي 15.7800 15.8800 البنك المصري الخليجي 15.7800 15.8800 بنك سايب 15.7500 15.8500 البنك الأهلي 15.7000 15.7500 بنك البركة 15.7800 15.8800 بنك القاهرة 15.7000 15.7700 بنك الاسكندرية 15.7500 15.8500 البنك العربي الافريقي 15.7600 15.8600 البنك المركزي 15.7532 15.8579 بنك مصر 15.7000 15.7500 بنك بلوم مصر 15.7500 15.8500 بنك فيصل 15.7000 15.8000 كريدي أجريكول 15.7500 15.8500 بنك التعمير والإسكان 15.7000 15.8000 بنك بيريوس 15.7800 15.8500 بنك قناة السويس 15.7000 15.8000 المصرف المتحد 15.7000 15.8000 البنك التجاري الدولي 15.7500 15.8500 البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 15.7300 15.8000 البنك الأهلي المتحد 15.7500 15.8500 بنك المشرق 15.7800 15.8800 بنك الاستثمار العربي 15.7200 15.8200

Advertisements

استمرار هبوط سعر الدولار اليوم فى مصر :

هذا حيث انخفضت الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري و ذلك في البنوك المركزية ، الأمر الذي يعني ارتفاع رسمي في سعر الدولار الأمريكي مما أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية ، حيث تعتمد أسعار السلع و بشكل كبير علي سعر الدولار الأمريكي ، هذا حيث جاء القرار الخاصة بقيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري بناء علي الطلب من قبل صندوق النقد الدولي و ذلك من أجل الموافقه علي طلب القرض المقدم من قبل مصر .

هذا وعلى الرغم من العديد من الإجراءات الصارمة و التي قد مارسهتا الحكومة المصرية و قد حدث ذلك متمثلةً بالبنك المركزي ووزارة الداخلية لضبط سوق العملات، إلا أن الأسعار لم تثبت ولم تستقر، بل علي العكس منن ذلك تماماً حيث ترتفع بين الحين والآخر و ذلك لتشهد حالة من الارتفاعات و أيضا التخبط و ذلك دون الاكتراث لإجراءات الحكومة والقوانين و التي قد وضعها البنك المركزي من أجل الحفاظ علي الاقتصاد المصري، وهذا من أجل العمل علي ضبط سعر الدولار في الأسواق المصرية .

اسعار صرف الدولار اليوم فى البنوك و السوق الموازي :

حيث بدأت الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري بسلوك طريق جديد غير الذي كانت تسكلة و حدث ذلك بدءا من يوم الثلاثاء الماضي ، هذا حيث انخفضت أسعار الدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات في البنوك و استمرت في الانخفاضات المستمرة و ذلك الي أن اقتربت الأسعار الخاصة بالدولار في البنوك بتلك التي يتعامل بها التجار في السوق السوداء ، حيث انخفضت اسعار صرف الدولار بالبنوك مبلغ الــ 17.5 جنيه ، هذا في معظم البنوك المركزية في مصر .

هذا و قد بدأت القضية الخاصة بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل معمق، وذلك تزامناً مع القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري، والذي قد نص على القيام بترك الأسواق الخاصة بالصرف المصري تحدد قيمة سعر الدولار في مصر بدون رقابة أو اطلاع من البنك المركزي والحكومة المصرية، هذا و لم يكن الأمر مجدياً أونافعاً بعد هذا القرار، هذا كما أن الاعتقاد الخاص بالحكومة المصرية أن عملية التعويم سوف تجعل من الدولار عملة رخيصة الثمن في الأسواق و ذلك في ظل ارتفاع سعرها من أجل العمل علي تقليل عمليات التداول .

سعر الدولار اليوم وتواصل انخفاض قيمته امام الجنية :

حيث تراجع سعر الدولار منذ الأسبوع الماضى و استمرت فى التراجع المتواصل و الهبوط فى سعر الدولار تحديدا بازدحام كبير للمواطنين على البنوك الحكومية و الخاصة و الصرافات وذلك للتخلص من الدولار الامريكى بعد بدء تراجع أسعاره بشكل كبيرة .

هذا وقد كانت الصرافات و السوق السوداء قد بدأو فى الإنسحاب تدريجياً من المضاربات والجدير بالذكر ان البنك المركزى اصدر قرار تعويم الجنية المصرى فى 3/11/2016 وذلك بتحرير سعره والتسعير وفقًا للعرض والطلب عليه ، و اتاحة الحرية الكاملة للبنوك العاملة والصرافات فى تحديد سعر الدولار وفقا للمبالغ التى يطلبها المستوردين ” العرض و الطلب ” ، وهو ما أدى لتفاوت الفروق لــ سعر الدولار فى كل بنك على حدة .

سعر الدولار اليوم فى مصر مقابل الجنية:

هذا و قد حدث تراجع نسبي يشهده السعر الخاص بالدولار في السوق السوداء بتعاملات مساء امس ، هذا و قد تراجع السعر الخاص بالعملة الأمريكية هذا و قد وجاء هذا الهبوط في الأسعار و ذلك بعد الانخفاض السريع و الذى قد بلغ ذلك الانخفاض فى سعر الدولار الى أكثر من 150 قرشاً هذا في الأيام القليلة الماضية ، لتشهد أسعار الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري انخفاضاً من جديد ، وثبات سعر صرف الورقة الخضراء في السوق الموازي ، وحسب ما أفاد به خبراء الاقتصاد المصري المطلعين، هذا و قد قالوا بأن الدولار سينتابه في الأيام القليلة القادمة ارتفاعاً جنونياً ، و قد كانوا متوقعين حدوث وصل سعر صرف الدولار الـى حاجز الـ 17 جنيهاً بسبب ندرة الورقة الأمريكية في السوق السوداء والبنك المركزي، فالجدير أن البنك المركزي المصري بات يعاني من عجز كبير في احتياطي النقد من العملات الأجنبية الصعبة وخصوصاً عملة الدولار الأمريكي .