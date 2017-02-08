سعر الدولار اليوم الاربعاء 8 فبراير 2017 بالبنوك و السوق الموازي فى مصر الان

سعر الدولار اليوم ، موجز اخبار وأسعار صرف الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الاربعاء 8-2-2017 في تعاملات اليوم بالبنوك والسوق السوداء حيث انخفضت الأسعار في بنك مصر والأهلي والتجاري الدولي CIB والعربي الإفريقي والبركة وكافة البنوك الحكومية والخاصة.

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ننشر سعر الدولار الأمريكي اليوم بعد الإجراءات التي قام البنك المركزي باتخاذها مؤخرا . هذا و قد واصل سعر الدولار فى السوق السوداء العديد من الارتفاعات الطفيفة و ذلك عن أسعار البنوك. هذا حيث قد اسهم قرار تعويم الجنيه و أيضا تحرير سعر الصرف إلي تقليص السوق السوداء و قد حدث ذلك بشكل كبير جدا خاصة بعدما تقلص السعر بين السوق الرسمية والسوق السوداء بحوالي 40 قرش . هذا ويبدو أن البنوك ستتخذ المبدأ الخاص بالتنافس وذلك من أجل زيادة العملاء و أيضا مخزون العملة الصعبة لها لتلبية إحتياجات العملاء لديها .

تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية .

سعر الدولار اليوم الاربعاء 8-2-2017 : تحديث أول بأول من مصر 365.

البنك المصرى للتنمية يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 18.12 جم مصرف ابوظبى الاسلامى يقدم أقل سعر لبيع الدولار 18.00 جم السوق السوداء سعر الشراء 18.15 جنية – سعر البيع 18.25 جنيهاً

تنبية : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر الدولار 365 , يمكنك ايضا متابعة كافة الاسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى – وهنكون متواجدين لعرض الأسعار دايما ^_^ ، شكرا لثقتك بنا .

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر إيران للتنمية 18.0000 18.2000 التنمية والإئتمان الزراعي 18.2000 18.2500 مصرف ابو ظبي 17.9000 18.0000 البنك المصري الخليجي 17.9500 18.0500 بنك سايب 18.0500 18.1500 البنك الأهلي 18.0000 18.0500 بنك البركة 17.9500 18.0500 بنك القاهرة 18.0000 18.0500 بنك الاسكندرية 18.0000 18.1000 البنك العربي الافريقي 18.1000 18.2000 البنك المركزي 18.1019 18.2027 بنك مصر 18.0600 18.1100 بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500 بنك فيصل 18.1000 18.1500 كريدي أجريكول 18.0500 18.1500 بنك التعمير والإسكان 17.9500 18.0500 بنك بيريوس 17.9999 18.1000 بنك قناة السويس 18.1500 18.2500 المصرف المتحد 17.9500 18.0500 البنك التجاري الدولي 17.9500 18.0500 البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 18.2700 18.3200 البنك الأهلي المتحد 18.1000 18.2000 بنك المشرق 18.1000 18.2000 بنك الاستثمار العربي 18.0400 18.1400

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سعر الدولار اليوم فى مصر مقابل الجنية:

هذا و قد حدث تراجع نسبي يشهده السعر الخاص بالدولار في السوق السوداء بتعاملات مساء هذا اليوم ، هذا و قد تراجع السعر الخاص بالعملة الأمريكية هذا و قد وجاء هذا الهبوط في الأسعار و ذلك بعد القفزة السريعة و التي قد رفعت القيمة الخاصة بالورقة الخضراء و ذلك الى أكثر من 40 قرشاً هذا في الأيام القليلة الماضية ، لتشهد أسعار الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري انخفاضاً طفيف من جديد، وثبات سعر صرف الورقة الخضراء في السوق الموازي ، وحسب ما أفاد به خبراء الاقتصاد المصري المطلعين، هذا و قد قالوا بأن الدولار سينتابه في الأيام القليلة القادمة ارتفاعاً جنونياً، و قد كانوا متوقعين حدوث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 19 جنيهاً بسبب ندرة الورقة الأمريكية في السوق السوداء والبنك المركزي، فالجدير أن البنك المركزي المصري بات يعاني من عجز كبير في احتياطي النقد من العملات الأجنبية الصعبة وخصوصاً عملة الدولار الأمريكي .

استمرار هبوط سعر الدولار اليوم فى مصر :

حيث بدأت الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري بسلوك طريق جديد غير الذي كانت تسكلة و حدث ذلك بدءا من يوم الجمعة الماضي ، هذا حيث انخفضت أسعار الدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات في البنوك و استمرت في الانخفاضات المستمرة و ذلك الي أن اقتربت الأسعار الخاصة بالدولار في البنوك بتلك التي يتعامل بها التجار في السوق السوداء ، حيث تجاوزت الأسعار مبلغ الــ 18.5 جنيه ، هذا في معظم البنوك المركزية في مصر .

هذا حيث انخفضت الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري و ذلك في البنوك المركزية ، الأمر الذي يعني ارتفاع رسمي في سعر الدولار الأمريكي مما أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية ، حيث تعتمد أسعار السلع و بشكل كبير علي سعر الدولار الأمريكي ، هذا حيث جاء القرار الخاصة بقيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري بناء علي الطلب من قبل صندوق النقد الدولي و ذلك من أجل الموافقه علي طلب القرض المقدم من قبل مصر .

اسعار صرف الدولار اليوم فى البنوك و السوق الموازي :

هذا وعلى الرغم من العديد من الإجراءات الصارمة و التي قد مارسهتا الحكومة المصرية و قد حدث ذلك متمثلةً بالبنك المركزي ووزارة الداخلية لضبط سوق العملات، إلا أن الأسعار لم تثبت ولم تستقر، بل علي العكس منن ذلك تماماً حيث ترتفع بين الحين والآخر و ذلك لتشهد حالة من الارتفاعات و أيضا التخبط و ذلك دون الاكتراث لإجراءات الحكومة والقوانين و التي قد وضعها البنك المركزي من أجل الحفاظ علي الاقتصاد المصري، وهذا من أجل العمل علي ضبط سعر الدولار في الأسواق المصرية .

هذا و قد بدأت القضية الخاصة بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل معمق، وذلك تزامناً مع القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري، والذي قد نص على القيام بترك الأسواق الخاصة بالصرف المصري تحدد قيمة سعر الدولار في مصر بدون رقابة أو اطلاع من البنك المركزي والحكومة المصرية، هذا و لم يكن الأمر مجدياً أونافعاً بعد هذا القرار، هذا كما أن الاعتقاد الخاص بالحكومة المصرية أن عملية التعويم سوف تجعل من الدولار عملة رخيصة الثمن في الأسواق و ذلك في ظل ارتفاع سعرها من أجل العمل علي تقليل عمليات التداول .