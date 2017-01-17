سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 يناير 2016 بالبنوك والسوق الموازي : ارتفاع قرشين في البنوك

سعر الدولار اليوم ، موجز اخبار وأسعار صرف الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 17-1-2017 في تعاملات اليوم بالبنوك والسوق السوداء حيث ارتفعت الأسعار في بنك مصر والأهلي والتجاري الدولي CIB والعربي الإفريقي والبركة وكافة البنوك الحكومية والخاصة.

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ننشر سعر الدولار الأمريكي اليوم بعد الإجراءات التي قام البنك المركزي باتخاذها مؤخرا . هذا و قد واصل سعر الدولار فى السوق السوداء العديد من الارتفاعات الطفيفة و ذلك عن أسعار البنوك. هذا حيث قد اسهم قرار تعويم الجنيه و أيضا تحرير سعر الصرف إلي تقليص السوق السوداء و قد حدث ذلك بشكل كبير جدا خاصة بعدما تقلص السعر بين السوق الرسمية والسوق السوداء بحوالي 50 قرش.هذا ويبدو أن البنوك ستتخذ المبدأ الخاص بالتنافس وذلك من أجل زيادة العملاء و أيضا مخزون العملة الصعبة لها لتلبية إحتياجات العملاء لديها .

تنبية هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتي التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-1-2017 : تحديث أول بأول من مصر 365.

بنك المشرق يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 18.92 جم بنك التنمية والإئتمان يقدم أقل سعر لبيع الدولار 18.25 جم Advertisements السوق السوداء سعر الشراء 19.20 جنية – سعر البيع 19.30 جنيهاً

تنبية : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر الدولار 365 – وهنكون متواجدين لعرض الأسعار دايما ^_^ ، شكرا لثقتك بنا.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر إيران للتنمية 18.8000 18.9000 التنمية والإئتمان الزراعي 18.1000 18.2500 مصرف ابو ظبي 18.7500 18.9000 البنك المصري الخليجي 18.8500 18.9500 بنك سايب 18.8500 19.0000 البنك الأهلي 18.6000 18.7000 بنك البركة 18.8500 18.9500 بنك القاهرة 18.6000 18.7000 بنك الاسكندرية 18.8000 18.8500 البنك العربي الافريقي 18.8000 18.9000 البنك المركزي 18.7149 18.8751 بنك مصر 18.6000 18.7000 بنك بلوم مصر 18.7500 18.8500 بنك فيصل 18.5500 18.7000 كريدي أجريكول 18.7000 18.9500 بنك التعمير والإسكان 18.8500 19.1500 بنك بيريوس 18.8675 18.9475 بنك قناة السويس 18.7000 18.9500 المصرف المتحد 18.8500 18.9000 البنك التجاري الدولي 18.6510 18.7510 بنك المشرق 18.9200 18.9700 بنك HSBC 18.9000 19.2500 البنك الأهلي المتحد 18.8500 18.9500 بنك الاستثمار العربي 18.6800 18.8300

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هذا حيث ارتفعت الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري و ذلك في البنوك المركزية ، الأمر الذي يعني ارتفاع رسمي في سعر الدولار الأمريكي مما أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية ، حيث تعتمد أسعار السلع و بشكل كبير علي سعر الدولار الأمريكي ، هذا حيث جاء القرار الخاصة بقيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري بناء علي الطلب من قبل صندوق النقد الدولي و ذلك من أجل الموافقه علي طلب القرض المقدم من قبل مصر .

حيث بدأت الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري بسلوك طريق جديد غير الذي كانت تسكلة و حدث ذلك بدءا من يوم الجمعة الماضي ، هذا حيث ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات في البنوك و استمرت في الارتفاعات المستمرة و ذلك الي أن اقتربت الأسعار الخاصة بالدولار في البنوك بتلك التي يتعامل بها التجار في السوق السوداء ، حيث تجاوزت الأسعار مبلغ ال17.30 جنيه ، هذا في معظم البنوك المركزية في مصر .

هذا و قد حدث تراجع نسبي يشهده السعر الخاص بالدولار في السوق السوداء بتعاملات مساء هذا اليوم ، هذا و قد تراجع السعر الخاص بالعملة الأمريكية هذا و قد وجاء هذا الهبوط في الأسعار و ذلك بعد القفزة السريعة و التي قد رفعت القيمة الخاصة بالورقة الخضراء و ذلك الى أكثر من 40 قرشاً هذا في الأيام القليلة الماضية ، لتشهد أسعار الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري انخفاضاً طفيف من جديد، وثبات سعر صرف الورقة الخضراء في السوق الموازي ، وحسب ما أفاد به خبراء الاقتصاد المصري المطلعين، هذا و قد قالوا بأن الدولار سينتابه في الأيام القليلة القادمة ارتفاعاً جنونياً، و قد كانوا متوقعين حدوث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 17 جنيهاً بسبب ندرة الورقة الأمريكية في السوق السوداء والبنك المركزي، فالجدير أن البنك المركزي المصري بات يعاني من عجز كبير في احتياطي النقد من العملات الأجنبية الصعبة وخصوصاً عملة الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم ، هذا وعلى الرغم من العديد من الإجراءات الصارمة و التي قد مارسهتا الحكومة المصرية و قد حدث ذلك متمثلةً بالبنك المركزي ووزارة الداخلية لضبط سوق العملات، إلا أن الأسعار لم تثبت ولم تستقر، بل علي العكس منن ذلك تماماً حيث ترتفع بين الحين والآخر و ذلك لتشهد حالة من الارتفاعات و أيضا التخبط و ذلك دون الاكتراث لإجراءات الحكومة والقوانين و التي قد وضعها البنك المركزي من أجل الحفاظ علي الاقتصاد المصري، وهذا من أجل العمل علي ضبط سعر الدولار في الأسواق المصرية.

هذا و قد بدأت القضية الخاصة بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل معمق، وذلك تزامناً مع القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري، والذي قد نص على القيام بترك الأسواق الخاصة بالصرف المصري تحدد قيمة سعر الدولار في مصر بدون رقابة أو اطلاع من البنك المركزي والحكومة المصرية، هذا و لم يكن الأمر مجدياً أونافعاً بعد هذا القرار، هذا كما أن الاعتقاد الخاص بالحكومة المصرية أن عملية التعويم سوف تجعل من الدولار عملة رخيصة الثمن في الأسواق و ذلك في ظل ارتفاع سعرها من أجل العمل علي تقليل عمليات التداول.